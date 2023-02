​Był zawodowym kierowcą. Miał dziewięć kategorii prawa jazdy. Był w trakcie kursu motocyklowego. Mimo braku uprawnień prowadził jednoślad. Zabił pieszą. Wyrok - 4 lata więzienia. To historia jednego z osadzonych w areszcie śledczym w Lublinie. Dziś opowiedział ją w ramach nowego programu edukacyjnego "Szanuj zasady, chroń życie". To projekt GITD realizowany we współpracy ze Służbą Więzienną. Lekcje odbywają się za więziennymi kratami.

/ Krzysztof Kot, RMF FM Uczestnikami lekcji za kratami byli uczniowie klas maturalnych z VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Nie ukrywali, że spotkanie twarzą w twarz z osadzonym wywarło na nich kolosalne wrażenie. Znaczna część z nich posiada prawo jazdy, inni mają w planach. Większość określeń, które padały po lekcji to "przestroga" i "zimny prysznic". / Krzysztof Kot, RMF FM I takie jest założenie projektu, żeby o konsekwencjach mówili ci, którzy odsiadują wyroki za spowodowanie chociażby wypadków drogowych. Spotkania edukacyjne mają się odbywać w jednostkach penitencjarnych w całym kraju. Uczestniczyć w nich mają osoby skazane za przestępstwa drogowe - spowodowanie wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć, spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. "Świadectwo" skazanego ma skłonić do refleksji i przestrzec młodych lub przyszłych kierowców przed nieodpowiedzialnym zachowaniem, którego konsekwencje ponoszą ofiary wypadków i ich najbliżsi, ale również sprawcy i ich rodziny. Oprócz spotkania z osadzonym swoją lekcję na temat bezpieczeństwa przygotowała Inspekcja Transportu Drogowego. Informacje uzupełniono materiałami filmowymi ze zdarzeń drogowych, w tym zarejestrowanych przez system CANRD. Zobacz również: Zwęszył ok. 2,5 tony narkotyków. Pies Edek przechodzi na emeryturę

