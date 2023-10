"Jeśli prognozy przewidują spadek temperatur, to dla nas znak, że musimy przygotować więcej porcji gorącej zupy i zamówić więcej bochenków chleba, by nikt nie wyszedł od nas głodny" - powiedziała prezes Bractwa Miłosierdzia Sylwia Niemirowska. Z ciepłego posiłku w kuchni Brata Alberta codziennie korzysta około 300 potrzebujących. A finanse Bractwa są w kiepskiej sytuacji. Organizacja prosi o wsparcie.

Jesień i zima to dla osób, które borykają się z kryzysem bezdomności, najtrudniejszy okres w roku. Dlatego Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie, 1 października uruchomiło ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn.

Ogrzewalnia działa w Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32, liczy 30 miejsc i czynna jest przez cały tydzień w godzinach 18-8.

Również w Kuchni Brata Alberta, działającej przy ul. Zielonej 3, z dnia na dzień przybywa osób, które przychodzą zjeść darmowy, gorący posiłek. Na chwilę obecną do naszej jadłodajni przychodzi ok. 300 osób dziennie, choć to zależy przede wszystkim od warunków pogodowych - mówi prezes Bractwa Miłosierdzia Sylwia Niemirowska.

Jeśli prognozy przewidują spadek temperatur, to dla nas znak, że musimy przygotować więcej porcji gorącej zupy i zamówić więcej bochenków chleba, by nikt nie wyszedł od nas głodny. W chłodne dni częstujemy również gorącą herbatą, którą każdy może w termosie lub kubku zabrać ze sobą na wynos - dodaje.

Ciepły posiłek, odzież i poradnictwo

Kuchnia Brata Alberta przy ul. Zielonej 3 jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-12. Każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, boryka się z kryzysem ubóstwa czy bezdomności, otrzyma tu pomoc w postaci gorącego posiłku i ciepłej odzieży.

Z kolei w biurze Bractwa Miłosierdzia (również ul. Zielona 3) osoby w kryzysie mogą skorzystać ze wsparcia w ramach bezpłatnego poradnictwa:

poradnictwo obywatelskie (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych) - wtorki, godz. 9-14;

poradnictwo prawne - środy, godz. 9-11;

poradnictwo psychologiczne - środy, godz. 11- 13.

Jak wesprzeć Bractwo?

Każdy, kto chciałby włączyć się do pomocy na rzecz osób w potrzebie, może to zrobić, przekazując ciepłą męską odzież i środki higieny osobistej do Ośrodka dla Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 (dyżur 24/7), przekazując żywność do Kuchni Brata Alberta przy ul. Zielonej 3 lub wpłacając dowolną darowiznę finansową na konto Bractwa (https://www.albert.lublin.pl/wspieram/).

Organizacja przez cały rok prowadzi również nabór wolontariuszy - więcej informacji można uzyskać kontaktując się mailowo pod adres wolontariat@albert.lublin.pl.