​Na Lubelszczyźnie sytuacja u największych graczy wydaje się w pełni przewidywalna. W przypadku PiS liderami okręgów 6. i 7. będą Przemysław Czarnek i Jacek Sasin. W PO w Lublinie doszli do głosu młodzi stażem posłowie Marta Wcisło i Michał Krawczyk, co również dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Polska 2050 ma tam dwie rozpoznawalne twarze - Joanna Mucha i senator Jacek Bury. Ten ostatni w cuglach pokonał kontrkandydata z PiS w poprzednich wyborach. Niespodzianek raczej nie będzie.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin / Paweł Supernak / PAP

Okręg 6 (Lublin oraz powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki) - 15 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość

W okręgu lubelskim raczej nikt nie ma wątpliwości, że numerem jeden będzie Przemysław Czarnek. Powody są dwa: miał bardzo dobry wynik w poprzednich wyborach - zdobył 87 343 głosy, jest też jednym z czołowych i wyjątkowo wyrazistych ministrów. Ostatnio lex Czarnek pokazało, że jest zdeterminowany, lojalny i jest dobrym magnesem dla twardego elektoratu. Parząc na odbiór społeczny w tym segmencie tym bardziej mobilizuje elektorat. Twardemu elektoratowi to się po prostu podoba - mówią lokalni działacze. Na tę chwilę wydaje się, więc że jest murowanym faworytem.

Na drugim miejscu prawdopodobnie będzie Artur Soboń. Był już wiceministrem w kilku resortach, aktualnie finansów i to on ma "naprawiać" Polski Ład. Lojalny zdeterminowany, pracowity i do tego bardzo ambitny - taką ma opinię w partii. Swoją przydatność dla PiS udowadniał wiele razy, wcześniej również jako radny wojewódzki.

Miejsce numer trzy dotychczas zawsze miała Gabriela Masłowska. Niedawno ubiegała się o intratne stanowisko w Radzie Polityki Pieniężnej. Jednak zrezygnowała. Czy będzie kandydowała do Sejmu? Zdania wewnątrz partii są podzielone. Masłowska ma 72 lata.

Gdyby nie startowała w wyborach, jako "trójka" wskazywany jest poseł Sylwester Tułajew. Tułajew był ostatnio nieco na uboczu, mało widoczny zwłaszcza w samym Lublinie. Bardziej aktywny w regionie, głównie w małych miasteczkach. Jest współpracownikiem Beaty Szydło. Gdy przestała być premierem i wyjechała do Brukseli, odszedł nieco w cień. Jest lojalnym funkcjonariuszem PiS, chociaż zdarzyło mu się krytykować władze w kontekście afery z Łukaszem Mejzą.

1. Przemysław Czarnek

2. Artur Soboń

3. Gabriela Masłowska

Platforma Obywatelska

W Platformie Obywatelskiej niemal pewnym numerem jeden w okręgu lubelskim wydaje się Marta Wcisło. To jej pierwsza kadencja w Sejmie, ale wcześniej przez kilka kadencji była miejską radną w Lublinie. Jest otwarta, zaangażowana społecznie - co niektórzy bardzo cenią, a inni mają jej za złe. Jest bardzo szczera, mówi wprost, co myśli. Nie boi się otwartych konfrontacji słownych z politykami innych partii, zwłaszcza PiS oraz rozmów z elektoratem przeciwników. Nie stroni od spotkań z ludźmi, jest bardzo aktywna w terenie.

Na miejsce drugie na liście również typowany jest także "pierwszak" Michał Krawczyk. Poseł obecnej kadencji, też był wcześniej w Lublinie wieloletnim miejskim radnym. Dobrze wypadający na konferencjach prasowych, dobrze istniejący w mediach społecznościowych jest typem zawodowego polityka. W przeciwieństwie do Marty Wcisło mniej spontaniczny, jego działania wydają się bardziej przemyślaną strategią PR.

Na miejscu trzecim prawdopodobnie znajdzie się któryś z koalicjantów PO. Będzie to najprawdopodobniej ktoś z Nowoczesnej. Według moich informacji trwają rozmowy na ten temat. Gdyby był to jednak polityk PO, byłby nim Krzysztof Komorski - radny wojewódzki, były zastępca prezydenta Lublina.

1. Marta Wcisło

2. Michał Krawczyk

3. Krzysztof Komorski

Polska 2050

Joanna Mucha / Piotr Nowak / PAP

Tu lista nazwisk jest na razie krótka. Jeśli Joanna Mucha będzie startować z okręgu lubelskiego, to ona będzie numerem jeden. Miejsca drugie i trzecie przypadną Rafałowi Maksymowiczowi i Pawłowi Kurkowi. Maksymowicz jest szefem ruchu Hołowni w województwie lubelskim, drugi miejskim radnym z Kraśnika.

1. Joanna Mucha

2. Rafał Maksymowicz

3. Paweł Kurek

Okręg 7 (Biała Podlaska, Chełm, Zamość oraz powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski) - 12 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość

W okręgu nr 7. raczej nie ma wątpliwości, że numerem jeden będzie Jacek Sasin. W poprzednich wyborach był tzw. spadochroniarzem z Warszawy. Wywoływało to sporo kontrowersji w szeregach lokalnych działaczy, ale został posłem i nic nie wskazuje na to, żeby miał nie kandydować z tego okręgu, z którego zresztą pochodzi jego żona.

Numerem dwa niepodważalnie według lokalnych działaczy będzie Sławomir Zawiślak, który przed desantem Sasina zawsze miał pierwsze miejsce. Kto będzie numerem trzy? Na razie trudno spekulować. Może być to pochodzący z rejonu biłgorajskiego Michał Mulawa - obecnie wicemarszałek województwa lubelskiego. Ma opinię ambitnego i wyjątkowo lojalnego. W poprzedniej kampanii prowadził festyny wyborcze na Lubelszczyźnie, z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i ważnych polityków PiS.

1. Jacek Sasin

2. Sławomir Zawiślak

3. Michał Mulawa

Platforma Obywatelska

Wszystko wskazuje, że numerem jeden będzie Stanisław Żmijan. W poprzednich wyborach z drugiego miejsca nie wszedł do Sejmu. Drugi raz nie pozwoli na taki błąd - mówi informator dziennikarza RMF FM. Zwłaszcza, że został szefem regionu lubelskiego Platformy Obywatelskiej. Będzie miał przywilej wystawienia siebie na jedynce, chociaż złośliwi w PO twierdzą, że z jedynki też można nie dostać się do ław poselskich.

Numerem dwa w takiej sytuacji powinien być Krzysztof Grabczuk, który obecnie jest posłem po raz pierwszy. Wieloletni polityk Platformy Obywatelskiej był wcześniej marszałkiem i wicemarszałkiem województwa lubelskiego, prezydentem Chełma.

Nie wiadomo, co z Riadem Haidarem. Ten bardzo rozpoznawalny i szanowany w swoim okręgu poseł, wcześniej radny wojewódzki, a przede wszystkim lekarz pediatra, ma już swoje lata - w obecnej kadencji bardzo często jest nieobecny z powodów zdrowotnych. Wewnątrz Platformy mówi się, że z tego powodu nie będzie kandydował. Choć, gdyby się zdecydował, także mógłby być numerem dwa na liście.

1. Stanisław Żmijan

2. Krzysztof Grabczuk

Polska 2050

Według moich informacji jedynką na listach będzie Ewa Jaszczuk - radna wojewódzka, w przeszłości związana z PSL. W Chełmie na wysokie miejsce może liczyć jeszcze Wiesław Brodowski - były wicewojewoda lubelski i działacz samorządowy.

1. Ewa Jaszczuk

2. Wiesław Brodowski