Wójt gminy Dorohusk cofnął zezwolenie na protest przewoźników na drodze dojazdowej do przejścia granicznego z Ukrainą. Formalnie oznacza to, że protestujący powinni odblokować drogę. Według strony ukraińskiej blokada została już zakończona.

Zdjęcie z protestu na przejściu granicznym w Dorohusku wykonane 30 listopada. Około 350 tirów czekało wtedy w 11-kilometrowej kolejce na wyjazd z kraju. / Wojtek Jargiło / PAP

Wójt powołuje się na ustawową przesłankę - zagrożenie mienia znacznych rozmiarów, czyli m.in. chodzi o straty finansowe przedsiębiorców.

Protest uderzył nie tylko w kierowców. Tracą przedsiębiorcy, ludzie pracujący, inne grupy społeczne, które nie mają pracy - to przeważyło - powiedział wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa.

Decyzja, na razie ustnie, została już przekazana protestującym. Na pisemny dokument wójt ma 72 godziny. Protestujący na odwołanie się od decyzji mają 7 dni. Jednak zgodnie z przepisami powinni zakończyć protest, bo ten formalnie został rozwiązany.

Organizatorzy blokady w Dorohusku już zapowiedzieli, że nie zamierzają rezygnować ze swej akcji.

Ukraińcy twierdzą, że ruch w Dorohusku został odblokowany

"Blokada punktu kontrolnego Jahodyn-Dorohusk została zakończona. O godz. 14 (godz. 13 w Polsce - przyp. red.) przywrócono normalny ruch samochodów ciężarowych. Piętnaście pojazdów przejechało w kierunku Ukrainy, a 25 ciężarówek, zmierzających w stronę Polski, jest odprawianych" -powiadomił w komunikacie na Facebooku wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

"Największe przejście towarowe pozostawało zablokowane przez ponad miesiąc. W tym czasie (przedstawiciele naszego) ministerstwa i ambasady (Ukrainy w Warszawie) działali na rzecz zakończenia blokady dosłownie każdego dnia. Przeprowadziliśmy dziesiątki spotkań i negocjacji na wszystkich możliwych szczeblach. To była trudna praca, lecz to jeszcze nie koniec. Granica musi zostać w pełni odblokowana; nie można też dopuścić do dalszych blokad" - dodał ukraiński minister.

"Polscy przewoźnicy zakończyli blokadę punktu granicznego Dorohusk-Jahodyn. (...) Odprawy i przejazd ciężarówek przez granicę w obu kierunkach są realizowane w normalnym trybie. Prosimy kierowców o uwzględnienie tej informacji podczas planowania przewozów międzynarodowych" - czytamy z kolei w komunikacie ukraińskiej straży granicznej, opublikowanym na Telegramie.



Ponad miesiąc protestu

6 listopada na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (woj. lubelskie) oraz w Korczowej (woj. podkarpackie) rozpoczął się protest polskich przewoźników, którzy przepuszczają kilka aut na godzinę.

Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej



Natomiast w Medyce od 23 listopada br. protestują rolnicy z organizacji "Oszukana wieś". Domagają się m.in. dopłat do kukurydzy. Zapowiadają, że będą protestować do skutku.