Pociąg z 13 ciągnikami siodłowymi z naczepami załadowanymi na platformy kolejowe z Ukrainy w niedzielę dotarł do stacji Sławków w woj. śląskim. Ciężarówki z Polski mają pojechać do Niemiec, Szwecji i Litwy - poinformowała spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Pociąg z ukraińskimi ciężarówkami fot. https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia / Zrzut ekranu

Skład testowy wjechał w nocy z 7 na 8 grudnia z Ukrainy do stacji Hrubieszów. Wczoraj rano dotarł do stacji Sławków LHS.

"Czas przejazdu ze stacji granicznej wyniósł około 8 godz., po zakończeniu wszystkich czynności celnych nastąpił zjazd samochodów na rampie czołowej stacji. Docelowe kraje transportu dla samochodów to Niemcy, Szwecja i Litwa" - napisano w informacji prasowej.

Pociąg składał się z 13 ciągników siodłowych z naczepami załadowanymi na platformy kolejowe. "Nadano również 10 wagonów próżnych do wykorzystania pod załadunek tirów w drodze powrotnej ze Sławkowa" - napisano.

Jak napisano, spółka PKP LHS we współpracy z Kolejami Ukraińskimi od kilku miesięcy pracuje nad projektem transportu koleją naczep samochodowych oraz naczep wraz z ciągnikami siodłowymi z Ukrainy do Polski i w kierunku odwrotnym.

Spółka przekazała, że "dalszy rozwój tego projektu jest uzależniony od oceny przewozu testowego".

Protest przewoźników i rolników na polsko-ukraińskich przejściach granicznych

Od 6 listopada na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (woj. lubelskie) oraz w Korczowej (woj. podkarpackie) trwa protest polskich przewoźników, którzy przepuszczają kilka aut na godzinę.



Domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej



Natomiast w Medyce od 23 listopada br. protestują rolnicy z organizacji "Oszukana wieś". Domagają się m.in. dopłat do kukurydzy. Zapowiadają, że będą protestować do skutku.

Czym jest LHS?

LHS to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. W kończącym ją Euroterminalu Sławków towary ze Wschodu mogą być przeładowywane na pociągi i samochody, które dostarczą je do odbiorców w zachodniej i południowej Europie.