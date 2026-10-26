Ustalenia RMF FM: Polska nie chce, by rolnicy ponosili konsekwencje ataków hybrydowych

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Zakłócenia sygnału GPS i inne działania hybrydowe nie powinny pozbawiać rolników unijnych dopłat - uważa Polska. Wspólnie z Estonią, Finlandią i Łotwą Warszawa chce, by takie zagrożenia uwzględniono w przepisach o tak zwanej sile wyższej w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej.

Cztery państwa złożyły wspólny wniosek dotyczący art. 20k projektu rozporządzenia o WPR na lata 2028-2034. Dokument wpłynął do prac Rady UE 19 października. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, postulowany zapis ma trafić do preambuły rozporządzenia, ponieważ na obecnym etapie negocjacji było już za późno na zmianę samego przepisu.

Chodzi o zagrożenia na wschodniej flance

Siła wyższa oznacza nadzwyczajne okoliczności pozostające poza kontrolą rolnika, które mogą uniemożliwić mu wywiązanie się z określonych obowiązków. Ma to znaczenie m.in. przy ocenie prawa do unijnego wsparcia finansowego i ewentualnych sankcji za niespełnienie wymogów.

Polska i trzy pozostałe państwa chcą, by przy ocenie takich sytuacji uwzględniano również zagrożenia hybrydowe, w tym zakłócenia sygnału GPS, które mogą utrudniać korzystanie z technologii wykorzystywanych w nowoczesnym rolnictwie.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia ministrów rolnictwa w Luksemburgu przedstawiciel Estonii potwierdził, że cztery kraje wspólnie wystąpiły w tej sprawie.

Wraz z Finlandią, Łotwą i Polską przedłożyliśmy wspólny wniosek, w którym podkreśliliśmy zagrożenia dla bezpieczeństwa i zagrożenia geopolityczne wzdłuż wschodniej granicy Unii - powiedział.

Rolnik nie powinien odpowiadać za zdarzenia, na które nie ma wpływu

Dla Polski, Estonii, Łotwy i Finlandii chodzi o dostosowanie unijnych przepisów do realiów bezpieczeństwa na wschodniej flance. Zakłócenia sygnałów satelitarnych mogą utrudniać pracę gospodarstw, a nowe regulacje powinny pozwalać uwzględniać takie zdarzenia przy ocenie, czy rolnik wywiązał się ze swoich obowiązków.

Zapis w preambule ma podkreślić znaczenie tych zagrożeń przy interpretacji przepisów o sile wyższej.