Kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny

RMF24

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„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po godz. 5. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. To już piąte - od wczorajszego wieczora - ostrzeżenie SMS, jakie dostali mieszkańcy regionu. Tuż przed godz. 6 alert został odwołany.

Alert RCB w związku z atakiem Rosji na Ukrainę otrzymali dziś nad ranem odbiorcy w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim. Tuż przed godz. 6 alert został odwołany.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.