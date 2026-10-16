Zmasowany atak na całą Ukrainę. Setki tysięcy ludzi bez prądu przy granicy z Polską

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W obowodzie wołyńskim graniczącym z Polską pozbawionych prądu jest 370 tys. osób. W wyniku ataku Rosji uszkodzona została jedna z firm z kapitałem zagranicznym. Poinformował o tym na Telegramie szef regionalnych władz Roman Romaniuk. W Chersoniu rosyjski dron odrzutowy zabił 3 osoby, a w Humaniu, w środkowej części Ukrainy, rosyjskie drony trafiły w blok, w wyniku czego rannych zostało 5 osób. W Kijowie występują przerwy w dostawie prądu. Rosjanie zaatakowali też Lwów co najmniej trzema dronami odrzutowymi. W tym ataku ranna została jedna osoba.

Dziś rosyjskie drony uderzają m.in. w obwodzie wołyńskim, który graniczy z Polską. 370 tys. mieszkańców tego obwodu jest pozbawionych prądu. „Około 20 wrogich celów skierowano na Wołyń. Doszło do zniszczeń infrastruktury cywilnej i krytycznej” - poinformował szef regionalnych władz Roman Romaniuk. Drony trafiły m.in. w przedsiębiorstwo z zagranicznym kapitałem. Polska poderwała myśliwce, wydano również już drugi alert RCB - tym razem dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Odwołany został dopiero o godz. 10:16.

Drugi dziś alert RCB. Tym razem dla Podkarpacia i Lubelszczyzny „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został wysłany do odbiorców na…

W wyniku rosyjskiego ataku dronami na ukraińskie miasto Charków zginęły trzy osoby, a co najmniej pięć zostało rannych - poinformował w Ołeh Syniehubow, szef władz obwodowych.

Dodał, że na miejscu pracują służby ratunkowe, a poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna.

Charków, 16.10.2026, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Charków, 16.10.2026, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Charków, 16.10.2026, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Pięć osób zostało rannych po tym, jak drony uderzyły w budynek mieszkalny w Humaniu w centralnej Ukrainie. Poinformowała o tym na Telegramie policja.

W stolicy - Kijowie - wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu - powiadomił prywatny dostawca energii DTEK.