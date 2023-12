Wydłuża się kolejka ciężarówek przed przejściem granicznym w Dorohusku - od wczoraj podwoiła się tam liczba oczekujących. Jak ustalił reporter RMF FM, przyczyną coraz większej liczby pojazdów może być to, że kolejni kierowcy próbują skorzystać z ponownie otwartego przejścia. Jednocześnie przewoźnicy podkreślają, że to nie koniec ich protestu. "Naprawdę możliwości jest bardzo wiele i my z tej palety będziemy na pewno korzystać" - zapowiadają.

Kolejka ciężarówek, oczekujących na przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku - 25 listopada 2023 r. / Wojtek Jargiło / PAP Protest polskich przewoźników na przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem (woj. lubelskie) oraz w Korczowej (woj. podkarpackie) rozpoczął się 6 listopada. W poniedziałek, 11 grudnia, wójt gminy Dorohusk cofnął zezwolenie na zgromadzenie na drodze dojazdowej do przejścia granicznego z Ukrainą. Protest trwa w Hrebennem i Korczowej. Kolejka tirów coraz dłuższa Jeszcze wczoraj rano do przejścia granicznego w kolejce czekało 700 tirów, a dziś jest ich 1300 pojazdów - to najnowsze dane z Izby Administracji Skarbowej. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Kot, najwyraźniej kierowcy próbują skorzystać z tego, że przejście funkcjonuje normalnie. Przy obecnym tempie odpraw 1300 tirów to 49 godzin oczekiwania. Na nocnej zmianie wyjechało z Polski 325 ciężarówek, co oznacza, że przejście w Dorohusku pracuje pełną parą. Protestujący nie odpuszczają Dzisiaj do wójta gminy Dorohusk mają wpłynąć kolejne zgłoszenia protestów. Przewoźnicy zamierzają złożyć kilka, a nawet kilkanaście takich wniosków - w różnych miejscach, oddalonych od siebie o około 300 metrów. Wiadomo, że wójt wszystkie te zgłoszenia będzie oddalał, w związku z czym każde z tych zgłoszeń będzie rozpatrywane w trybie 24-godzinnym przez sędziów, którzy będą losowani. Prawo statystyki i rachunek prawdopodobieństwa jest po naszej stronie - jeśli kupimy 10 losów, to któryś chyba wypadnie - mówi Rafał Mekler, jeden z organizatorów protestu. Jak zaznacza, "drogi dojazdowe do granicy, wszystkie równoległe do 'dwunastki', są z ograniczeniem tonażowym". To nie jest tylko gmina Dorohusk, są inne gminy. Naprawdę możliwości jest bardzo wiele i my z tej palety będziemy na pewno korzystać - dodaje. Inne przejścia graniczne Na pozostałych przejściach, na których trwa protest, sytuacja jest bez większych zmian. W Hrebennem na wyjazd trzeba czekać dwa tygodnie, w Korczowej i w Medyce - około 5 dni. 11 grudnia wójt zakończył protest w Dorohusku W poniedziałek, 11 grudnia, wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa cofnął zezwolenie na protest przewoźników na drodze dojazdowej do przejścia granicznego z Ukrainą. Powołał się na ustawową przesłankę - zagrożenie mienia znacznych rozmiarów. Chodzi m.in. straty finansowe przedsiębiorców. Protest uderzył nie tylko w kierowców. Tracą przedsiębiorcy, ludzie pracujący, inne grupy społeczne, które nie mają pracy - to przeważyło - wyjaśniał wójt. Po ustnym przekazaniu decyzji protestujący opuścili drogę i odblokowali ruch. Gdy kolejka tirów przesunęła się bezpośrednio pod przejście, oczekiwało w niej około 900 pojazdów. Ponad miesiąc protestu 6 listopada na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (woj. lubelskie) oraz w Korczowej (woj. podkarpackie) rozpoczął się protest polskich przewoźników, którzy przepuszczają kilka aut na godzinę. Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Natomiast w Medyce od 23 listopada protestują rolnicy z organizacji "Oszukana wieś". Domagają się m.in. dopłat do kukurydzy. Zapowiadają, że będą protestować do skutku. Zobacz również: Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś zwolniony

