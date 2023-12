Odblokowana została droga krajowa nr 12 między Chełmem a przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku (Lubelskie). Od poniedziałkowego popołudnia przejazd blokowała tam zepsuta ciężarówka – podała we wtorek policja.

/ Wojtek Jargiło / PAP

Sierż. szt. Angelika Głąb-Kunysz z chełmskiej policji poinformowała, że ruch przywrócono we wtorek przed godz. 14 najpierw na kierunku wjazdowym z Ukrainy do Polski, a następnie wyjazdowym - z Polski na Ukrainę.

W poniedziałkowe popołudnie na trasie do przejścia granicznego popsuł się samochód ciężarowy, stanął w poprzek drogi i zablokował ruch w obu kierunkach. Wydarzyło się to niedługo po tym, jak około godz. 14 wójt Dorohuska Wojciech Sawa przekazał przewoźnikom czasowo blokującym drogę decyzję o rozwiązaniu protestu.





Obecnie - przekazała policjantka - ruch między Chełmem a Dorohuskiem odbywa się bez utrudnień. Na drodze nadal stoi długa kolejka ciężarówek zmierzających na Ukrainę.





Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś podał, że przejście graniczne funkcjonuje z pełną obsadą i na rozładowanie kolejki ok. 700 pojazdów ciężarowych zmierzających z Polski na Ukrainę przez Dorohusk potrzeba ok. 32 godzin.

Odwołanie od decyzji wójta



We wtorek do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynęło odwołanie od decyzji wójta Dorohuska o rozwiązaniu zgromadzenia. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Kot, przewoźnicy złożyli wniosek o pozwolenie na kolejny protest. Miałby on się rozpocząć w poniedziałek - tak wynika z pisma, które dotarło do urzędu gminy w Dorohusku.

Ponad miesiąc protestów

Tymczasem przedsiębiorcy kontynuują trwającą od 6 listopada manifestację przed przejściami granicznymi w Hrebennem (woj. lubelskie) i Korczowej (woj. podkarpackie), gdzie przepuszczają kilka aut na godzinę.





Przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.





Natomiast w Medyce od 23 listopada br. protestują rolnicy z organizacji "Oszukana wieś". Domagają się m.in. dopłat do kukurydzy. Zapowiadają, że będą protestować do skutku.