Grzyby rosną nawet wiosną, a niektóre z nich smakują... rzodkiewką. W lasach regionu już można znaleźć różne okazy, niekoniecznie patrząc pod nogi

Czarka / Shutterstock

Zdecydowaną większość grzybów, które można teraz znaleźć w lasach, należy omijać. Ale można wśród pojawiających się wiosennych okazów znaleźć grzyby, które możemy spożywać. Przykładem będzie czarka - mówi radiu RMF FM Magdalena Szczepanik z Nadleśnictwa Świdnik.

Czarka to bardzo charakterystyczny grzyb, który można znaleźć na gałązkach leżących na glebie. Bardzo łatwo widoczny, ponieważ jest czerwony, okrągły i lejkowato wklęśnięty. Tak że bardzo łatwo go o tej porze roku w lesie zobaczyć - opisuje Szczepanik. W większości atlasów jest opisywany jako grzyb niejadalny, ale wytrawni grzybiarze go zbierają, jedzą nawet na surowo. Jego smak jest opisywany jako surowa rzodkiewka.

Te nietypowe grzyby można znaleźć nawet na terenie Lublina, w lasach Stary Gaj i Dąbrowa. Jak przekazuje nam Nadleśnictwo Świdnik, o tej porze roku można się jeszcze natknąć na boczniaki, których można wypatrywać na pniach i pniakach oraz na pieczarki występujące na polanach. Jednak z pieczarkami należy uważać, bo młode grzyby łatwo pomylić z muchomorami.

Wiosną w lasach pojawiają się też smardze. Ich jednak nie wolno zbierać, ponieważ są chronione.