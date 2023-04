Lublin świętował w piątek Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Przed deptak przeszedł korowód, w którym wzięli udział najmłodsi i najstarsi mieszkańcy miasta.

Uczestnicy lubelskiego korowodu / Krzysztof Kot / RMF FM

Korowód to wstęp do sobotnich obchodów Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. To okazja do udziału w licznych inicjatywach, które mają na celu budowanie dobrych relacji między ludźmi bez względu na wiek.

To jedno z wielu wydarzeń, które organizujemy pod hasłem budowania więzi międzypokoleniowych, będących okazją do wzajemnego poznawania się starszych i młodszych mieszkańców miasta. Nawiązywanie bliższych relacji jest niezbędne do harmonijnego funkcjonowania społeczności, a wzajemne kontakty stają się źródłem lepszego zrozumienia, przyjaźni i radości życiowej. Z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej spotkamy się, żeby zamanifestować więź pomiędzy wszystkimi pokoleniami lublinian, której symbolem będzie wspólny taniec - mówiła Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Lubelski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej Krzysztof Kot / RMF FM

Elementem obchodów będzie też I Lubelski Festiwal Międzypokoleniowy. Składają się niego spotkania integracyjne, warsztatowe, panele dyskusyjne, wieczory planszówkowe, wspólne gotowanie, haftowanie czy malowanie toreb, przeznaczone dla młodych i starszych mieszkańców. Wydarzenia odbędą się w różnych częściach miasta od 28 do 30 kwietnia, a ich celem jest zachęcenie wszystkich uczestników do budowania porozumienia międzypokoleniowego, troski o osoby starsze, a także rozumienia młodych.

Lublin świętował w piątek Dzień Solidarności Międzypokoleniowej / Krzysztof Kot / RMF FM

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej obchodzony jest 29 kwietnia. Święto zostało ustanowione przez Komisję Europejską w roku 2011, aby promować porozumienie międzypokoleniowe wśród mieszkańców naszego kontynentu i podkreślać znaczenie, jakie dla Europy ma tworzenie przyjaznej do życia przestrzeni dla wszystkich grup wiekowych.