W czasie rządów PiS naprawiliśmy finanse publiczne, ogromny strumień środków przeznaczamy na drogi lokalne, żłobki, przedszkola i nowe drogi. Działania te zmierzają do tego, by Polska w każdym zakątku była dobrym miejscem do życia - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki w Staroźrebach / Rafał Guz / PAP

Szef rządu odwiedził po południu Staroźreby koło Płocka (woj. mazowieckie). Cieszę się, że gmina całkiem liczna, siedmiotysięczna, ma teraz dużo lepsze perspektywy. Ale te lepsze perspektywy dla mieszkańców muszą jednocześnie oznaczać, że tworzymy instytucje publicznie dostępne, które są dla mieszkańców czymś bardzo ważnym. Bo tu znowu mamy i żłobek, i przedszkole, i taki ośrodek kultury, (...) bibliotekę gminną, która będzie ogniskować życie kulturalne w tej gminie - zauważył Morawiecki.



Jak wskazał, jakość życia jest jednym z czynników determinujących, czy człowiek chce zostać w danym miejscu, czy nie. Dla nas to jest fundamentalnie ważne. Znowu pokazujemy tu kolejny żłobek, kolejne przedszkole ze środków budżetu państwa polskiego - podkreślił szef rządu.

"Ogromny strumień środków przeznaczamy na drogi, żłobki i przedszkola"

Premier zauważył, że za kilka dni przypada 19. rocznica wejścia Polski do UE. Według Morawieckiego "wszyscy za bardzo kojarzymy inwestycje jako wyłącznie dzieło UE". W dużym stopniu 10 lat temu można powiedzieć, że tak było - dodał. W czasach rządów PiS naprawiliśmy finanse publiczne i ogromny strumień środków przeznaczamy na drogi lokalne, żłobki, przedszkola, świetlice gminne, na remizy, na przejścia dla pieszych, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na nowe drogi, połączenia, na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, na uzbrojenie terenu po to, by przyciągać nowych inwestorów - wyliczał premier.



Podkreślił, że działania te zmierzają ku temu, by Polska w każdym zakątku była dobrym miejscem do życia, "najlepszym, takim, w którym będzie chciało się po prostu żyć".



Jadąc tu, do tej gminy, podziwiałem tereny, okolice, ale tu musi być praca, muszą być miejsca pracy - podkreślił Morawiecki. Wyraził w tym kontekście zadowolenie, że inwestycje lokalne wykonywane są przez lokalnych przedsiębiorców. Dzięki środkom z budżetu państwa polskiego lokalna firma może zatrudniać, tworzyć miejsca pracy, nabierać doświadczenia - powiedział.



Trasa premiera - w ramach której w piątek odwiedził już m.in. gminę Strzelce (woj. łódzkie) i Gostynin (woj. mazowieckie) - to część akcji "Polska jest jedna - Inwestycje lokalne", którą zainaugurował w ubiegły weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński w Janowie Lubelskim. W jej ramach zostało zaplanowanych prawie 100 spotkań we wszystkich okręgach wyborczych, na których politycy PiS będą podsumowywać, co przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zrobić dla Polski lokalnej.