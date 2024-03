Policjanci ze Świdnika wyjaśniają sprawę konfliktu dwóch kierowców, do którego doszło na drodze technicznej we wsi Janówek w Lubelskiem. Pierwszy z nich ściął zakręt i zmusił drugiego do hamowania. Temperatura sporu była na tyle wysoka, że mężczyźni ruszyli na siebie ze szpadlem i wiatrówką.