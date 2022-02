Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Premier RP Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Berlinie / Radek Pietruszka / PAP

"Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenie ma charakter prewencyjny i jest związane z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy" - napisało w poniedziałek wieczorem na Twitterze RCB.

Alarm będzie obowiązywał przez trzy tygodnie

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych.

"Można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany" - dodało RCB.



Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego będzie obowiązywał od 28 lutego 2022 r. od godz. 23.59 do 15 marca 2022 r. do godz. 23.59.