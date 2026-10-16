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Drugi dziś alert RCB. Tym razem dla Podkarpacia i Lubelszczyzny

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 października (05:51) Aktualizacja: Dzisiaj, 16 października (08:39)

Rosyjskie ataki trwają godzinami, a Putin coraz częściej celuje również w zachodnią część Ukrainy - stąd kolejne alerty RCB. Dziś rosyjskie drony uderzają m.in. w obwodzie wołyńskim, który graniczy z Polską. O godz. 8:17 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województwa podkarpackiego oraz lubelskiego drugi dziś alert RCB o treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”. Pierwszy alert został wydany przed godz. 6 i po kilkunastu minutach odwołany. Od wczorajszego wieczora to już piąte ostrzeżenie SMS.

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Drugi dziś alert RCB. Tym razem dla Podkarpacia i Lubelszczyzny
/Shutterstock

Rosja prowadzi przeciw Ukrainie wielogodzinne, często falowe ataki z użyciem rakiet i dronów, których trasy mogą przebiegać blisko polskiej granicy, dlatego alerty RCB mają ostrzegać mieszkańców o możliwym zagrożeniu dla bezpieczeństwa wschodnich regionów kraju.

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Alert RCB wysłano do mieszkańców powiatów z województw:

  • lubelskiego: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski
  • podkarpackiego: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki

Źródło: RMF24

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