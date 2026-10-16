RMF24

Drugi dziś alert RCB. Tym razem dla Podkarpacia i Lubelszczyzny

Rosyjskie ataki trwają godzinami, a Putin coraz częściej celuje również w zachodnią część Ukrainy - stąd kolejne alerty RCB. Dziś rosyjskie drony uderzają m.in. w obwodzie wołyńskim, który graniczy z Polską. O godz. 8:17 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województwa podkarpackiego oraz lubelskiego drugi dziś alert RCB o treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”. Pierwszy alert został wydany przed godz. 6 i po kilkunastu minutach odwołany. Od wczorajszego wieczora to już piąte ostrzeżenie SMS.