„Straż graniczna wystąpiła do strony ukraińskiej z pismem, w którym proponujemy otwarcie dodatkowego pasa dla przewoźników, jeśli chodzi o transport pusty z Ukrainy. To będzie przejście w Dołhobyczowie” - poinformował w sobotę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki.

Protest na przejściu granicznym w Dorohusku / Wojtek Jargiło / PAP

Bartosz Grodecki podczas konferencji prasowej, wspólnej z ministrem infrastruktury Alvinem Gajadhurem, mówił o działaniach kontrolnych służb w związku ze wzmożoną kontrolą ciężarówek ukraińskich.

Poinformował, że poza rutynowymi działaniami kontrolnymi, służby koncentrują się na utrzymaniu porządku publicznego na przejściach granicznych i na drogach dojazdowych.

W celu realizacji tego zadania postanowiliśmy skierować dodatkowe siły i środki, żeby wspomóc nasze służby w województwie lubelskim, ale także i w województwie podkarpackim - przekazał wiceszef MSWiA.

Chciałbym dodać, że wczoraj straż graniczna wystąpiła do strony ukraińskiej z pismem, w którym proponujemy otwarcie dodatkowego pasa dla przewoźników, jeśli chodzi o transport pusty z Ukrainy. To będzie przejście w Dołhobyczowie. To jedna z propozycji i postulatów, jeśli chodzi o rozmowy z przewoźnikami - powiedział Grodecki.

Wyraził nadzieję, że strona ukraińska możliwe szybko odpowie i pas ten będzie otwarty już w najbliższy poniedziałek.

Przewoźnicy protestują niemal od miesiąca

Od 6 listopada, na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (woj. lubelskie) oraz w Korczowej (woj. podkarpackie) trwa protest polskich przewoźników, którzy przepuszczają kilka aut na godzinę. Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.

Na 4 grudnia 2023 r. zaplanowane jest w Brukseli posiedzenie Rady ds. Transportu UE. Polska strona zawnioskowała, aby jednym z punktów obrad stała się dyskusja o skutkach obowiązującej od 1 lipca 2022 r. umowa Unia Europejska-Ukraina. Wcześniej MI zawnioskowało także do Komisji Europejskiej o powołanie komitetu, który te skutki zweryfikowałby.