23 respiratory i 18 urządzeń do kompresji klatki piersiowej trafiło w czwartek do systemu ratownictwa medycznego w województwie lubelskim. Sprzęt za ok. 2 mln zł przekazała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Nowy sprzęt w lubelskim systemie ratownictwa medycznego / Katarzyna Link / LUW / Niewątpliwie te urządzenia znacznie wzbogacą lubelski system ratownictwa medycznego. Oznacza to poprawę jakości, ale przede wszystkim bezpieczeństwa pacjentów, najczęściej w drodze z miejsca pobytu do systemu lecznictwa szpitalnego - ocenił wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas czwartkowego przekazania sprzętu medycznego. Wymienił, że podarowane urządzenia trafią do 12 dysponentów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego m.in. w Chełmie, Białej Podlaskiej, Lublinie i w Zamościu. Sprzęt przekazany przez WHO wart jest około 2 mln zł. Wcześniej do lubelskich placówek trafiło również 9 defibrylatorów za ok. 450 tys. zł. Szef Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Tomasz Berbeć wyjaśnił, że dary pozwolą wymienić zużyte urządzenia. To zawsze zmniejsza nasze bieżące wydatki. Jest to nowoczesny sprzęt. Pozwoli zdecydowanie odnowić park maszynowy, to, czym dysponujemy w karetkach i realizować na wysokim poziomie usługi medyczne, do których jesteśmy predestynowani - mówił Berbeć. Dyrektor szpitala w Puławach Piotr Rybak przekazał, że placówka zarządza siedmioma karetkami pogotowia, obsługując głównie powiat puławski i rycki. Ten nowy sprzęt absolutnie pomoże zespołom ratownictwa medycznego udzielać pierwszej pomocy pacjentom - stwierdził dyrektor. Zobacz również: Ukradł pomidory z pola, bo chciał zrobić domowy ketchup

