Wzrasta liczba zachorowań na Covid-19 w województwie lubelskim - podał sanepid. W pierwszej połowie listopada stwierdzono w regionie co najmniej 1088 zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a 176 osób trafiło do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze statystyki dotyczące zakażeń wirusem SARS-CoV-2 przekazała PAP rzecznik lubelskiego sanepidu Agnieszka Dados. Od 1 do 15 listopada br., w województwie lubelskim zarejestrowano 1088 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 potwierdzonych badaniami oraz 255 przypadków możliwych - poinformowała rzecznik dodając, że do szpitala skierowano w tym czasie 176 osób.



Podkreśliła, że to wzrost w porównaniu do poprzedniego raportu obejmującego okres od 16 do 31 października. Porównała, że jest to o 366 więcej zakażeń potwierdzonych badaniami i 103 przypadków możliwych. Do szpitala trafiło także o 67 pacjentów więcej niż w drugiej połowie października.



Ministerstwo zdrowia poinformowało w sobotę o 1,4 tys. nowych zachorowaniach na Covid-19 w Polsce, z czego 148 stwierdzono na Lubelszczyźnie.



Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie mówiła ostatnio PAP, że skala zachorowań na Covid-19 może być nawet kilka-kilkanaście razy większa od oficjalnych statystyk, biorąc pod uwagę odsetek dodatnich testów. W niektórych województwach wynosi on nawet 75 proc. Pokazuje to, iż rzeczywista liczba zakażeń jest znacznie większa - oceniła mikrobiolożka.