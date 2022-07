Niecodzienna interwencja straży miejskiej w Chełmie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, że po jej balkonie biega... małpa.

Zaskoczeni zgłoszeniem funkcjonariusze udali się do mieszkania w jednym z chełmskich bloków. Jeszcze większe zdziwienie wywołał widok, który zastali na balkonie: beztrosko biegało po nim egzotyczne zwierzę. Okazało się, że jest to małpka należąca do gatunku o nazwie marmozetta białoucha.

Strażnikom szybko udało się ustalić, do kogo należy zwierzak. Oddano go właścicielce.

Straż miejska poinformowała o swojej niecodziennej interwencji na Facebooku. Załączyła też zdjęcia małpki.

Marmozetta białoucha - ze względu na niewielkie rozmiary i mało skomplikowane warunki hodowli - jest coraz chętniej hodowana w polskich domach. To zwierzę stadne. Niestety w domach często są trzymane pojedyncze osobniki.