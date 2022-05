​Caritas Archidiecezji Lubelskiej dzięki środkom przekazanym przez papieża Franciszka zakupiła samochód osobowo-ciężarowy Citroen Jumpy, który już w najbliższych dniach wyruszy do Ukrainy, by służyć Caritas Spes Charków i ich potrzebującym.

Samochód ufundowany przez Papieża Franciszka dla Cartias w Charkowie /

Historia naszego dzisiejszego spotkania zaczęła się od telefonu od ks. kard. Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego, który spytał jak w sposób trwały papież Franciszek mógłby pomóc ks. Wojciechowi Stasiewiczowi. Razem z ks. Pawłem Tomaszewskim, dyrektorem Caritas zadzwoniliśmy więc do ks. Wojtka i dowiedzieliśmy się, że niezwykle cenny byłby samochód, którym mogliby dostarczać niezbędne produkty do różnych części Charkowa i jego okolic - relacjonował ks. abp Stanisław Budzik.

Jaka jest obecna sytuacja w Ukrainie?

Z kolei ks. Rafał Szkopowiec przedstawił obecną sytuację w Ukrainie.

Ludzie robią co tylko mogą, by wrócić do normalności. Teraz, kiedy Charków odepchnął Rosjan, kiedy towarzyszy nam przede wszystkim niepewność, ludzie sadzą kwiaty, zamiatają ulice. Nie rozmawiają też o wojnie, bo to potęguje lęki. Dla nas ten samochód będzie ogromnym wsparciem, bo nie dość, że zmieści się w nim naprawdę dużo darów, to jeszcze będziemy mogli zabierać ze sobą wolontariuszy pomagających nam w ich rozdawaniu. Jeden to zdecydowanie za mało na tak ogromne miasto i okolice - przyznał.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej w związku z wybuchem wojny w Ukrainie podsumowała do tej pory pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Oto, co otrzymała lubelska Caritas: