Województwo Lubelskie przeznaczyło 1,8 miliona złotych na rzecz wsparcia Ukrainy. Będą to między innymi agregaty ciepła oraz środki pierwszej pomocy. Zakupy już się rozpoczęły - powiedział w czwartek Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Monika Kamińska, RMF FM

Decyzją radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego pomoc rzeczowa zostanie przekazana partnerskim regionom w Ukrainie, czyli obwodom Lwowskiemu, Ługańskiemu, Odeskiemu, Rówieńskiemu, Tarnopolskiemu i Wołyńskiemu.

Teraz, gdy nasi najbliżsi sąsiedzi zza wschodniej granicy toczą wojnę, powinniśmy pokazać, że mogą na nas liczyć. Okazujemy życzliwość na wiele różnych sposobów, a jako samorząd możemy pewne środki rozdysponować na rzecz Ukrainy - przekazał marszałek Jarosław Stawiarski.

Za milion złotych województwo zakupi materiały trwałe m.in. agregaty ciepła, żywność, sprzęt do komunikacji, sprzęt medyczny i środki pierwszej pomocy. Pozostałe 800 tys. zł przeznaczono na działania Rady Pożytku Publicznego skierowane do lubelskich organizacji pozarządowych, które będą świadczyć pomoc obywatelom Ukrainy. Zakupy już się rozpoczęły, część rzeczy już mamy, reszta jest sukcesywnie dokupywana. Trudno to wszystko zgromadzić na raz, bo na te zakupy ogłaszamy przetargi - powiedział rzecznik. Jutro na magazyn wjeżdżają palety z konserwami, ale one zaraz są pakowane i wyjeżdżają. Sytuacja jest bardzo dynamiczna - podkreślił.

Do szpitali w obwodach partnerskich trafi też siedem karetek. Pierwszy ambulans został przekazany we wtorek przez pogotowie ratunkowe w Zamościu - dodał Małecki.

Szpitale z Białej Podlaskiej, Celejowa, Lublina, Nałęczowa, Radecznicy oraz Stacje Pogotowia Ratunkowego z Białej Podlaskiej i Chełma, które podlegają samorządowi województwa, przekazały m.in. leki, bandaże, strzykawki, kompresy, gazy, płyny wieloelektrolitowe, przyrządy do przetaczania krwi, czepki i fartuchy chirurgiczne. Wartość przekazanych środków medycznych to ponad 87 tys. zł.

Dodatkowo w trakcie sesji radni podjęli uchwałę o zawieszeniu współpracy przygranicznej z Obwodem Brzeskim (Republika Białoruś) i zerwaniu umowy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z Obwodem Nowgorodzkim (Federacja Rosyjska).