Ponad 400 kamery monitoringu zamontowanych w 108 miejscach przybędzie w Łodzi. Pod ich czujnym okiem znajdą się zrewitalizowane budynki i przestrzenie miejskie oraz parki.

Najwięcej, bo po cztery kamery, zainstalowane będą na kilkunastu skrzyżowaniach ulic łódzkiego Śródmieścia. Najważniejsze lokalizacje, w których pojawią się dodatkowe kamery, to ulice: Jaracza, Włókiennicza, Rewolucji 1905 r., Sienkiewicza, Moniuszki, Traugutta, Tuwima i Kilińskiego - poinformowała Małgorzata Loeffler, rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Monitoring obejmie także ul. Próchnika, Zachodnią, Roosevelta, Nawrot, Ogrodową, Legionów i Mielczarskiego, parki im. Moniuszki i Staromiejskim oraz place Wolności, Komuny Paryskiej, pasaże Róży i Schillera.

Miasto właśnie ogłosiło przetarg w ramach Programu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Firmy mogą składać oferty do 23 marca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, przed wakacjami podpiszemy umowę z wykonawcą, a pierwsze kamery zostaną zainstalowane w wakacje - podała Loeffler.

Poszerzenie miejskiego monitoringu ma kosztować blisko 12 mln złotych i jest podzielone na trzy etapy. Pierwszy ma zostać zrealizowany do końca listopada, a kolejne do 31 maja i do 30 listopada 2023 r.

Obecnie system monitoringu miejskiego liczy w Łodzi 768 kamer, są rozmieszczone w 279 punktach.