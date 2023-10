"Adwokat może mówić to, co mu ślina na język przyniesie. Sebastian M. stanie przed polskim sądem i będzie ponosił odpowiedzialność według reguł polskiego prawa" - zapewnił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Odniósł się w tych słowach do wniosku o list żelazny, który złożył pełnomocnik Sebastiana M.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapytany o zatrzymanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich sprawcy śmiertelnego wypadku na A1 Sebastiana M. poinformował, że miał on trzy paszporty. Mamy wiedzę o trzech paszportach, które posiadał podejrzany. Jeden z tych paszportów to był paszport polski, ale był też paszport niemiecki - powiedział Ziobro.

Podkreślił, że w pewne detale postępowania nie wkraczał, bo dla niego ważne było, aby spowodować, żeby wszyscy połączyli siły i kontaktując się na szczeblu decyzyjnym państw, przez które przemieszczał się Sebastian M. sprawić, by został zatrzymany. To wszystko zrobiliśmy - powiedział Ziobro.



Dodał, że służby polskie zrobiły w tej sprawie wszystko, co należy.



Odnosząc się natomiast do kwestii ekstradycji poinformował, że w środę złożył podpis na wniosku . Wniosek został po moim podpisie wyekspediowany. Jest przetłumaczony na język arabski, język angielski i to już się dzieje - wyjaśnił Ziobro.

Ziobro o wniosku o list żelazny

Zapytany z kolei o sugestię ze strony pełnomocnika Sebastiana M., który twierdzi, że w mocy pozostaje wniosek o list żelazny, który może spowodować, że będzie on odpowiadał w procesie z wolnej stopy minister sprawiedliwości odparł, że "w momencie, kiedy objął nadzór nad tym postępowaniem Sebastiana M. nie było w kraju".



Adwokat może mówić to, co mu ślina na język przyniesie. Może opowiadać historie niestworzone. Do dziś może mówić i pewnie mówi, że Sebastian M. jest niewinny - stwierdził Ziobro.



Zaznaczył, że taka jest rola adwokata "by mówić, co się da" i "nawet w sytuacjach beznadziejnych mówić rzeczy, które mają się nijak do rzeczywistości". Ten pan stanie przed polskim sądem i będzie ponosił odpowiedzialność według reguł polskiego prawa i to jest moja odpowiedź na wszelkie tego rodzaju dywagacje obrońcy, który jest w sytuacji dość trudnej - podkreślił Ziobro.



Dodał, że pełnomocnik może zgłaszać list żelazny, ale skutek będzie ten sam. Polskie państwo zadziałało skutecznie. Sprawca został zatrzymany. Jest wniosek o ekstradycję i nie ma powodu aby dać wiarę człowiekowi, że chce współdziałać z organami wymiaru sprawiedliwości, skoro robił, to co robił - powiedział Ziobro.

Adwokat Sebastiana M. list żelazny może skrócić postępowanie ekstradycyjne

Adwokat reprezentujący podejrzanego Sebastiana M. zapewnia, że nie wycofuje się z wniosku o list żelazny dla swojego klienta.

On przebywa za granicą. W związku z tym jest spełniony podstawowy warunek formalny do tego, żeby rozważać możliwość przyznania mu listu żelaznego - stwierdził we wczorajszej rozmowie z RMF FM. Jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, kiedy najszybciej mój klient może pojawić się w Polsce, to moja odpowiedź jest taka: wtedy, kiedy dostanie list żelazny, to może skrócić w sposób znaczący postępowanie ekstradycyjne - sugerował Bartosz Tiutiunik pytany przez reportera RMF FM Krzysztofa Zasadę.

Jednocześnie przyznał, że nie jest w stanie powiedzieć, jak długo może ono potrwać. Praktyka pokazuje tutaj, że czas jest różny - od kilku lub kilkunastu tygodni do kilku lub kilkunastu miesięcy - zauważył.

Tragiczny wypadek na A1

Do tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Sierosławiu doszło po godz. 19 w sobotę, 16 września. W pożarze auta marki KIA zginęli rodzice oraz ich 5-letni syn. Bezpośrednio po wypadku strażacy przekazali, że "doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych".

18 września piotrkowska policja wydała komunikat, w którym było napisane, że "kierujący pojazdem kia na chwilę obecną z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w bariery energochłonne, następnie auto zapaliło się". Brak było informacji, że w wypadku uczestniczyło również bmw.



24 września, w kolejnym stanowisku piotrkowskiej policji napisano, że w wypadku "brały udział kia i bmw". "Policjanci zabezpieczyli szereg śladów, przesłuchali świadków. Dotarliśmy również do szeregu nagrań z kamer, które mamy nadzieję pozwolą wyjaśnić, co było przyczyną tej ogromnej tragedii. Przedmiotem tego śledztwa jest również wyjaśnienie, czy zachowanie kierującego bmw miało bezpośredni wpływ na zaistnienie przedmiotowego zdarzenia".



W piątek za kierowcą bmw wydano list gończy, ujawniony został wizerunek Sebastiana M. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zarzuciła mu spowodowanie śmiertelnego wypadku. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. O zatrzymaniu go w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformował minister Mariusz Kamiński, potwierdzając nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM.