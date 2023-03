Jesteś wielbicielem roślin? Masz fantazję i gust? Lubisz twórczą pracę? - Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie na te pytania, to konkurs ,,Zielona architektura" jest dla ciebie. Zadanie polega na zaprojektowaniu ogrodu o wymiarach 8m x 8m na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Nieborowie w Łódzkiem. Do podziału jest pula nagród o wartości 80 tys. złotych.

Widok na ogród pałacu w Nieborowie / Adam Staśkiewicz / Materiały prasowe

Jeżeli masz pomysł, jak można zagospodarować przestrzeń o wymiarach 8m x 8m, to ten konkurs jest dla ciebie. Pula nagród wynosi 80 tys. złotych. Organizatorem zmagań pod nazwą: ,,Zielona architektura" jest samorząd województwa łódzkiego.

Zadanie polega na przygotowaniu projektu ogrodu (o wymiarach 8m x 8m) na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Nieborowie. W ten sposób, samorząd województwa łódzkiego chce chronić otoczenie pałacu przed zniszczeniem i jednocześnie popularyzować obiekt oraz udostępniać go odbiorcom w celu uwrażliwienia mieszkańców regionu na piękno natury.

Nieborów to wyjątkowe miejsce i niezwykłe bogactwo - mówi marszałek województwa łódzkiego - Grzegorz Schreiber. Chcemy, by odwiedzało go jak najwięcej turystów. Chcemy promować i upowszechniać dziedzictwo kulturowe Nieborowa; zwrócić uwagę na walory zabytkowe i przyrodnicze tego obszaru.

Zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie jest jedną z najbardziej znanych polskich rezydencji magnackich. Pałac, otoczony przepięknym ogrodem w stylu francuskim, jest jednym z najcenniejszych zabytków Ziemi Łódzkiej. Projekt parku powstał w latach 60. XVIII wieku.

Do zdobycia jest 10 nagród, z czego główna - za zajęcie pierwszego miejsca - wynosi do 20 tys. złotych. Druga nagroda to do 15 tys. zł oraz do 10 tys. zł dla zdobywcy trzeciego miejsca. Ponadto autorzy 7 projektów mają szanse otrzymać nagrody w wysokości do 5 tys. złotych.

Udział w konkursie na zaprojektowanie ogrodu może wziąć każdy / UMWŁ / Materiały prasowe

Komisja będzie oceniała prace pod kątem:

- racjonalnego wykorzystania i niekonwencjonalnego połączenia walorów zabytkowych z naturą,

- estetyki,

- uwzględnienia elementów małej architektury,

- zasadności przedstawionych kosztów realizacji i utrzymania ogrodu,

- odwołania się do tradycji upraw rodu Radziwiłłów, poprzez kultywowanie idei aranżacji pałacowych ogrodów w stylu francuskim lub angielskim,

- zachowania różnorodności biologicznej, wykorzystania tradycyjnych odmian gatunków drzew, krzewów oraz bylin,

- wykorzystania ziół i roślin miododajnych oraz stworzenia miejsc schronienia dla owadów i ptaków.

Nabór wniosków trwa do 23 marca. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są pod linkiem: http://bit.ly/3IMx9uy.