Policjanci z Radomska w Łódzkiem proszą o zgłaszanie wszystkich niepokojących sytuacji, gdy rodzice dowiedzieli się, że ich dziecko było nagabywane przez nieznanego mężczyznę. Ostatnio w okolicy Orzechowa 10-letni chłopiec słownie był zaczepiany przez obcego.

9 lutego policjanci w Radomsku odebrali telefon z informacją, że 9-letni chłopiec był zaczepiany słownie przez nieznanego mężczyznę w Orzechowie w gminie Kobiele Wielkie. Dziecku nic się nie stało.

Mundurowi pojechali na miejsce, ale brodatego mężczyzny w wieku około 40-lat, ubranego na czarno w srebrnym samochodzie - nie znaleźli. Sprawa nadal jest w naszym zainteresowaniu, bo każde takie zgłoszenie dokładnie sprawdzamy - mówi oficer prasowa radomszczańskiej policji - Agnieszka Kropisz.

Policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby, które mogą pasować do opisu i mogły pojawiły się w pobliżu placów zabaw. Mundurowi proszą, by we wszystkich podejrzanych czy wątpliwych sytuacjach, niezwłocznie kontaktować się z komendą policji. Im szybciej dostaniemy informację, tym szybciej będziemy mogli zareagować - wyjaśnia Kropisz.