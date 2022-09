Na linii Koluszki - Łódź powstają dwa bezkolizyjne skrzyżowania, które poprawią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym - poinformowała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. W Gałkowie i Andrespolu już widać konstrukcje nowych obiektów, które współfinansowane są przez UE.

/ PKP PLK / Materiały prasowe

"W Gałkowie i Andrespolu powstają tunele drogowe pod torami dwóch linii: Łódź Fabryczna - Koluszki oraz Łódź Kaliska - Dębica. Zwiększy się bezpieczeństwo podróży koleją i sprawniejszy będzie system komunikacji drogowej w aglomeracji łódzkiej. Bezkolizyjne skrzyżowania zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe, przez które codziennie przejeżdżało kilkadziesiąt pociągów i tysiące samochodów. Prace odbywają się przy utrzymanym ruchu pociągów" - podały PKP PLK.

W Andrespolu tunel będzie miał ok. 200 m długości i ok. 12 m szerokości, a odcinek pod torami będzie liczył ok. 36 m. Z kolei w Gałkowie tunel będzie miał 300 m długości i 11 m szerokości. Odcinek pod torami będzie liczył ok. 30 m.

Zakończenie obu inwestycji planowane jest w II kwartale 2023 r.

W woj. łódzkim w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III" wybudowano już wiadukt drogowy nad torami w Skierniewicach. Na sieci kolejowej powstanie łącznie ponad 20 bezkolizyjnych obiektów.

Cały projekt ma wartość ok. 300 mln zł netto.

W ostatnich latach w woj. łódzkim PKP PLK zbudowały również bezpieczne dojścia podziemne do peronów. Tunele dla pieszych, które jednocześnie usprawniły komunikację w mieście, powstały m.in. w Łowiczu, Pabianicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.