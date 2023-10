Mogło dojść do nadużyć po wrześniowym wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina - pisze "Rzeczpospolita". Jak ustaliła gazeta, są dwie policyjne notatki, które wzajemnie sobie przeczą. Podejrzany o spowodowanie wypadku jest Sebastian M., który kierował bmw.

/ KW PSP Łódź / Państwowa Straż Pożarna

"Rzeczpospolita" pisze , że rolę Sebastiana M. jako sprawcy tragicznego wypadku na A1 wybieliła druga notatka sformułowana przez wysokiego oficera policji. Stoi w sprzeczności z ustaleniami policjantów, którzy byli na miejscu zdarzenia - dowiedziała się "Rzeczpospolita".

Wątpliwości dotyczące zachowania organów ścigania ws. wypadku na A1 bada warszawska prokuratura. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", śledztwo nie zostało jeszcze wszczęte.

Różne relacje policji

Zniszczone bmw / KMP w Piotrkowie Trybunalskim /

Po wypadku wobec Sebastiana M. nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych. Mężczyzna po kilku dniach wyjechał z Polski. Ujęto go w Dubaju, czeka na ekstradycję.

Do tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Sierosławiu doszło po godz. 19 w sobotę, 16 września. W pożarze auta marki kia zginęli rodzice oraz ich 5-letni syn. Bezpośrednio po wypadku strażacy przekazali, że "doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych".

18 września piotrkowska policja wydała komunikat, w którym było napisane, że "kierujący pojazdem kia na chwilę obecną z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w bariery energochłonne, następnie auto zapaliło się". Brak było informacji, że w wypadku uczestniczyło również bmw. Śledztwo internautów pokazywało jednak, że w wypadku uczestniczyły dwa samochody.

24 września, w stanowisku piotrkowskiej policji w związku z wypadkiem napisano, że w wypadku "brały udział kia i bmw". "Policjanci zabezpieczyli szereg śladów, przesłuchali świadków. Dotarliśmy również do szeregu nagrań z kamer, które mamy nadzieję, pozwolą wyjaśnić, co było przyczyną tej ogromnej tragedii. Przedmiotem tego śledztwa jest również wyjaśnienie, czy zachowanie kierującego bmw miało bezpośredni wpływ na zaistnienie przedmiotowego zdarzenia" - napisano.

Co znalazło się w policyjnych notatkach?

Według informacji "Rzeczpospolitej", mocnym tropem wskazującym na to, że w sprawie na jej wstępnym etapie działy się niepokojące rzeczy, są dwie policyjne notatki, które sobie przeczą.

Jak pisze "Rzeczpospolita", jest pierwsza, standardowa notatka - która opisuje prawidłowo przebieg zdarzenia, wskazuje na bezpośredni udział i związek bmw z wypadkiem.

Powstała też druga notatka, która faktycznie przedstawia wersję zbieżną z tym, jak wydarzenie opisywał kierowca bmw. Tę drugą notatkę sporządził wysoki oficer policji - wynika z informacji gazety.

Gazeta pisze, że niezrozumiałych działań policji w tej sprawie ma być więcej. Do wypadku przyjechało aż kilkunastu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, biegły i prokurator. To on, opierając się na ustaleniach policji, podjął ostateczną decyzję, by kierowcy bmw nie zatrzymywać.

Zwykle - jak zauważa "Rzeczpospolita" - na miejscu takiego wypadku zjawiają się m.in. policyjni technicy, którzy robią zdjęcia, pomiary i dokumentują ślady, a także dochodzeniowiec, protokolant i - dodatkowo - policjanci z prewencji zabezpieczający ruchliwą drogę.

Wniosek o ekstradycję Sebastiana M.

Półtora tygodnia temu wniosek o ekstradycję Sebastiana M. trafił do resortu dyplomacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Umowa ekstradycyjna z ZEA działa dopiero od kilku miesięcy.

Sebastian M. ma już wynajętego lokalnego prawnika, który na miejscu reprezentuje jego interesy - wynika z ustaleń RMF FM.

Podejrzany na początku października wpadł w ręce policjantów w Dubaju. W jego zatrzymaniu uczestniczyli polscy funkcjonariusze ze specjalnej grupy poszukiwawczej.

Wcześniej za kierowcą bmw wydano list gończy i ujawniony został wizerunek Sebastiana M. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zarzuciła mu spowodowanie śmiertelnego wypadku. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu.