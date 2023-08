Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Gosławicach (Łódzkie). Przypadkowa osoba znalazła w rowie przewrócony motocykl, obok którego leżała ranna 12-latka. Okazało się, że dziewczynka sama kierowała pojazdem.

/ KPP Kutno /

3 sierpnia około godziny 13:50 dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie w sprawie zdarzenia drogowego w miejscowości Gosławice ( Łódzkie).

Okazało się, że tuż przy drodze powiatowej znaleziono 12-letnią dziewczynkę, leżącą obok motocykla.

Dziewczynka z poważnymi obrażeniami została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Policjanci ustalili, że 12-latka jadąc motocyklem po drodze powiatowej, straciła panowanie nad jednośladem a następnie przewróciła się.

Policja przypomina, że osoby nieletnie, które nie mają wymaganych uprawnień do kierowania pojazdów mechanicznych absolutnie nie mogą wsiadać za kierownicę. W każdym przypadku, gdy za kierownicą znajduje się nieletni, to sprawa trafia do sądu rodzinnego.