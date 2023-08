Policjanci z Łodzi zatrzymali 21- i 24-latka podejrzanych o uszkodzenie w poniedziałkową noc 30 samochodów zaparkowanych na osiedlu Retkinia. Mimo młodego wieku obaj mają bogatą policyjną kartotekę. Starszy ukrywał się, bo był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Jeden z uszkodzonych samochodów / Marian Zubrzycki / PAP

Pierwsze zgłoszenie dotyczące dwóch osób, które wybijały szyby w samochodach na parkingu przy ul. Kusocińskiego w Łodzi wpłynęło do policji w poniedziałek około godz. 1 w nocy. Gdy patrol dotarł na miejsce, sprawców już tam nie było - pozostawili po sobie zniszczone szyby w 13 pojazdach. Do wtorku fakt uszkodzenia aut zgłosiło policji łącznie 30 mieszkańców osiedla Retkinia.



Sprawą zajęli się funkcjonariusze z III Komisariatu - przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, a przede wszystkim przejrzeli zapisy monitoringów znajdujących się w rejonie zdarzenia.



Retkińscy policjanci wspierani przez kolegów z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi na bazie zebranego materiału dowodowego i pozyskanych informacji wytypowali osoby mogące stać za tym bezmyślnym aktem wandalizmu. Ustalili, w jakim rejonie miasta mogą przebywać podejrzani i poddali go wnikliwej obserwacji. We wtorek ok. godziny 20.30 jeden z patroli zauważył w rejonie skrzyżowania ulic Maratońskiej i Popiełuszki dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisom sprawców. Jeden z nich wszedł na teren stacji benzynowej, natomiast drugi na widok policjantów usiłował uciec. Już po chwili obaj zostali zatrzymani - zrelacjonowała Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji.

Młodzi przestępcy z bogatą kartoteką

Okazało się, że obaj mężczyźni w wieku 21 i 24 lat nie mają stałego miejsca zameldowania. W dodatku starszy z nich poszukiwany był do doprowadzenia do zakładu karnego, w celu odbycia kary pozbawienia wolności.



Już podczas rozpytania zatrzymani mężczyźni przyznali się do uszkodzenia pojazdów, tłumacząc to wypitym wcześniej alkoholem. Nie potrafili logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Przyznali jedynie, że z kilku samochodów ukradli znajdujące się w nich przedmioty.

Część łupów wandale ukryli w skradzionym namiocie / Łódzka policja / Policja



Część z tych łupów - m.in. walizki, latarkę, kilka toreb i dwa śpiwory - policjanci znaleźli w miejscu, gdzie sprawcy urządzili sobie nocleg, wykorzystując do tego skradziony namiot. Rozbili go w terenie porośniętym bujną roślinnością.



Zarówno 21 jak i 24-latek mają bogatą policyjną kartotekę i w przeszłości byli już wielokrotnie notowani. Ostatnie przestępstwo popełnili w warunkach recydywy. Wstępnie odpowiedzą za kradzież z włamaniem i zniszczenie mienia, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Sprawa jest jednak rozwojowa. Policjanci z III Komisariatu Policji w Łodzi ustalają rzeczywistą liczbę przestępstw, jakich zatrzymani mogli się dopuścić.