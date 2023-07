"Wszędzie dobrze, ale razem najlepiej" - pod takim hasłem w tym roku w trasę wyrusza Happy Bus. To 13. edycja letniej tras fundacji Happy Kids z ważnym przesłaniem. Autokary z atrakcjami dla dzieci - wyjadą dziś na drogi, aby przemierzyć Polskę po czterech trasach.

W tym roku cztery trasy przemierzą Happy Busy po Polsce / Fundacja Happy Kids / Materiały prasowe

Happy Bus, czyli plac zabaw na kółkach, już 13. rok z rzędu w okresie wakacyjnym zawita do kilkunastu polskich województw. W tym roku autobusy Fundacji Happy Kids ruszą w aż cztery trasy.

W ramach akcji dzieci z mniejszych miejscowości po raz kolejny bezpłatnie skorzystać będą mogły z licznych atrakcji, takich jak: dmuchańce, wielkoformatowe klocki, malowanie brokatowych tatuaży czy plecenie warkoczyków. Całe rodziny spróbują swoich sił na torach przeszkód czy w zawodach sportowych, a także wezmą udział w nauce pierwszej pomocy.

Ponadto, w tym roku wydarzenie ma jeszcze jeden szczególny wymiar i odbywać się będzie pod hasłem: "Wszędzie dobrze, ale razem najlepiej". W ten sposób łódzka Fundacja Happy Kids chce zwróć uwagę na pogłębiający się problem samotności i depresji wśród najmłodszych. W programie nie zabraknie warsztatów i rozmów na ten temat.

Do tej pory Fundacja Happy Kids w ramach corocznej akcji Happy Bus odwiedziła już ponad 200 lokalizacji w całym kraju i uszczęśliwiła ponad 100 tys. dzieci, także tych z mniejszych miast i wsi.

To dla nas szczególnie ważne i 13 lat temu od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Zauważyliśmy, bowiem potrzebę dotarcia szczególnie do dzieci z mniejszych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do kreatywnej edukacji oraz atrakcji i zabaw - mówi prezes Instytutu Spraw Dziecka, założyciel Fundacji Happy Kids - Aleksander Kartasiński.

Co wyróżnia Happy Bus?

Happy Bus to autobus, w którym zamiast kasowników na bilety i siedzeń dla pasażerów znajdziemy odpowiednio zaprojektowane miejsce do zabawy, baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie, tory przeszkód, klocki i zabawki. W tym roku zaplanowane zostały aż cztery trasy.

Fundacyjne Happy Busy odwiedzą 13 województw. W każdej z miejscowości mobilny plac zabaw zatrzyma się na 2 lub 3 dni. A każdego dnia pojawi się tam około pół tysiąca dzieciaków.

Co więcej, w akcji jak co roku będą brać udział wolontariusze w różnym wieku i z niemalże całego świata m.in. z: Włoch, Chin, Turcji czy Grecji. To również dodatkowa okazja dla najmłodszych, by dowiedzieć się więcej o innych kulturach czy podszlifować język angielski.

Szacujemy, że w 13. edycji projektu weźmie udział około 30 tys. dzieci oraz kilkadziesiąt wolontariuszy z Polski i z zagranicy - mówi wiceprezes fundacji Happy Kids - Agnieszka Kozielska. Duży nacisk kładziemy również na naukę pierwszej pomocy. To dla nas ogromnie ważne, by zarówno dzieci i dorośli mieli dostęp do tej wiedzy i po wydarzeniu wyszli również z takimi umiejętnościami - dodaje.