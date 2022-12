Otwarcie Orientarium, Light Move Festival, 100 dni festiwalowych w Atlas Arenie, rekordowe obłożenie hoteli. Łódź w mijającym roku odwiedziło około 2,5 miliona turystów.

Słoń indyjski Taru podczas kąpieli w basenie łódzkiego Orientarium / Grzegorz Michałowski / PAP

Tegorocznym hitem jest Orientarium. Od otwarcia w kwietniu obiekt przeżywa oblężenie odwiedzających - między innymi z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic czy Gdańska. Nie brakuje również gości zagranicznych. Największym zainteresowaniem cieszy się pokazowa kąpiel słoni indyjskich. Gości przyciągają także pokazowe karmienia rekinów, orangutanów sumatrzańskich czy niedźwiedzi malajskich.

Obowiązkowym punktem na mapie dla turystów jest Muzeum Miasta Łodzi, mieszczące się w Pałacu rodziny Poznańskich. Od wielu lat uznawane za wizytówkę Łodzi - "łódzki Luwr". To właśnie pałac znalazł się na okładce ogólnopolskiego przewodnika "Vogue Polska Travel", który przygotował oprowadzenie po atrakcjach i urokliwych zakątkach najpiękniejszych polskich miast w 2022 r.

Dodatkowo, Muzeum Miasta Łodzi zostało nagrodzone w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Największą frekwencję odnotowywało w trakcie trwania dużych festiwali np. Light Move Festiwal, kiedy muzeum w ciągu jednego dnia odwiedziło blisko tysiąc osób.

Magnesem przyciągającym gości do miasta są również wydarzenia. To za sprawą dwunastej edycji wspomnianego już Light Move Festival centrum miasta wypełniło się spacerowiczami podziwiającymi różnorodność widowiskowych wielkoformatowych projekcji oraz rozświetlonych kamienic i instalacji. Wśród odwiedzających były setki tysięcy łodzian oraz turystów z Polski i z zagranicy.

Rekordowy wynik Atlas Areny

2022 r. kończy też z rekordowym wynikiem Atlas Arena. Miały tam miejsce Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne, targi, koncerty uznanych gwiazd, ale też zgrupowanie reprezentacji Polski w futsalu przygotowującej się do mistrzostw Europy, Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny Orlen Cup, w trakcie którego rekord Polski w biegu na 60 metrów aż dwukrotnie pobiła Ewa Swoboda, ceremonia otwarcia Europejskich Igrzysk Akademickich i wisienka na torcie w postaci meczów żeńskiej, siatkarskiej reprezentacji Polski rozgrywanych w ramach mistrzostw świata.

Publiczność chętnie wybierała też koncerty. Największą frekwencją mogą poszczycić się wydarzenia takie, jak telewizyjny koncert charytatywny "Razem z Ukrainą", występy Dawida Podsiadło i Sanah oraz międzynarodowych gwiazd: KISS, The Cure, Simply Red, 2Cellos, Deep Purple czy Enrique Iglesiasa.

Efekty wzmożonego zainteresowania odwiedzeniem Łodzi widać także, analizując obłożenie hoteli w mieście. W tym roku za okres styczeń-listopad wskaźnik ten wynosi ok. 60 proc.. W zeszłym roku za analogiczny okres wynosił 37 proc..

Łódź jest też coraz bardziej coraz bardziej rozpoznawalna na świecie. Została Polską Marką Turystyczną, a National Geographic wyróżniło nas tytułem "Best of the World".