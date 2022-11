Utrudnienie na autostradzie A1, między węzłami Radomsko a Piotrków Trybunalski Południe. Rozpoczął się transport wielkogabarytowego wiertła, które będzie drążyło tunel pod budowę drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu.

Jak poinformowała GDDKiA na odcinku od węzła Kamieńsk do węzła Piotrków Trybunalski Południe ruch jest całkowicie wstrzymany w obu kierunkach na czas przejazdu kolumny.

Kierowcy powinni korzystać z objazdów drogą krajową 91.

Jadąc od strony Gdańska w kierunku Katowic: A1 - w. Piotrków Trybunalski Zachód - S8 - w. Piotrków Trybunalski Wschód - DK74 - DK91 - powrót na A1 na w. Kamieńsk.

Jadąc od strony Katowic: zjazd z A1 na w. Radomsko lub na w. Kamieńsk (w zależności od aktualnej lokalizacji kolumny) - dojazd do DK91 na Piotrków Trybunalski do S8 na w. Piotrków Trybunalski Wschód i dalej S8 na Warszawę lub do A1.

Utrudnienia mają potrwać około 6 godzin.