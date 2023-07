Świętowanie przez zwiedzanie miasta. To kolejny pomysł na uczczenie sześciu wieków Łodzi. Do wyboru jest ponad 160 propozycji wycieczek i spacerów. Odwiedzić będzie można także miejsca niedostępne na co dzień, a niektóre z nich ukryte są pod ziemią.

Wnętrze Pałacu Poznańskich będzie można zwiedzać z przewodnikiem w urodzinowy weekend Łodzi / fot. Paweł Łacheta / UMŁ / Materiały prasowe Można wybierać z przeszło 160 wycieczek, zorganizowanych z okazji 600 lat Łodzi. Wiele z tych spacerów pozwoli odwiedzić niedostępne zwykle obiekty: zaplecze łódzkich stadionów, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Orientarium ZOO Łódź, Teatru Pinokio, lotniska, Grupowej Oczyszczalni Ścieków, miejskiej sortowni śmieci czy zajezdni MPK przy ul. Limanowskiego i ul. Telefonicznej. Dla miłośników filmu gratką będzie przymierzenie... 600 kapeluszy filmowych podczas wycieczek po Łódzkim Centrum Filmowym. W programie wycieczek są też możliwości oprowadzania po ciekawych inwestycjach. Zwiedzimy Księży Młyn, famuły przy ul. Ogrodowej, postindustrialny kampus Politechniki Łódzkiej oraz gmach przy ul. Wólczańskiej 17, znany jako "Szuflandia". Nowością jest propozycja firmy Idemia, która zaprasza na zwiedzanie willi Kestenberga przy ul. Sterlinga. Z okazji 600. urodzin Łodzi oraz 120-lecia powstania Pałacu Jakuba Kestenberga. Budynek nie tylko będzie można podziwiać z zewnątrz, ale wszyscy chętni będą mogli zajrzeć do wnętrza willi. Po imponujących przestrzeniach będą oprowadzać łódzcy przewodnicy turystyczni, a w ogrodzie pałacu obecny jego najemca - Idemia - organizuje rodzinny piknik. Zaplanowano m.in. koncert smyczkowy Lumiére Quartet, dmuchańce, gry i zabawy dla najmłodszych oraz obecność najlepszych łódzkich foodtrucków. Urodzinowe zwiedzanie Willi Kestenberga odbędzie się w sobotę (29 lipca) w godzinach 11:00 - 18:00. Aby wejść do budynku, trzeba będzie pokazać dowód osobisty. 15-osobowe grupy będą wpuszczane co 45 minut. Ciekawe będą też spacery po rewitalizowanych miejscach - jednym z nich jest ul. Włókiennicza / lodz.pl / Materiały prasowe Wielbiciele mocnych wrażeń będą mogli wybrać się na wieżę kościoła św. Mateusza. Planowane są również wycieczki rowerowe. Łódzkie instytucje kultury zapraszają na tematyczne spacery. Zwiedzając wystawy i obiekty, będzie można poznać historię Łodzi włókienniczej i filmowej, życie rodzin Scheiblerów i Poznańskich, wojenne dzieje miasta oraz historię łódzkiego getta. W muzeach czeka blisko 30 wystaw, a wiele z nich - będzie dostępnych bezpłatnie lub za złotówkę. Wśród atrakcji są też pikniki, kiermasze, turnieje, warsztaty, potańcówka dla seniorów, gry miejskie i animacje. Ciekawostką będzie z pewnością escape room w Atlas Arenie, piknik artystyczny "na Abramce", gra miejska w skansenie oraz nocne zwiedzanie Księżego Młyna w ramach pikniku, organizowanego przez artystów z pobliskich pracowni kreatywnych. Miejska Strefa Kultury w Łodzi sięgnie do zasobów folkloru. Łodzianie będą wędrować śladami Władysława Reymonta i podróżować "rozśpiewanym" tramwajem w towarzystwie artystów Zespołu Pieśni i Tańca Łódź. Na część spacerów i oprowadzań trzeba się zapisać. Informacji należy szukać na stronie lodz.pl/600 w zakładce URODZINOWE WYCIECZKI. Wstęp na niektóre wydarzenia jest limitowany. Trzeba będzie wcześniej pobrać wejściówki, na inne zapisać się telefonicznie, mailowo lub - jak w przypadku Teatru Powszechnego - kupić bilet w promocyjnej cenie. Bez limitu uczestnictwa odbędą się pikniki, spacery po Księżym Młynie i Starym Widzewie, spacery śladami rzeki Łódki, zasłużonych łodzianek, szlakiem Władysława Reymonta, literackie spacery z Domem Literatury w Łodzi oraz wycieczki rowerowe. Zobacz również: Drzewo Roku nie wytrzymało pogody. Słynny dąb uszkodzony

„600-lecie nadania Łodzi praw miejskich”. Nowa moneta kolekcjonerska NBP

Kolej pasażerska wróci do Bełchatowa

Łódź: Urodzinowe pikniki po sąsiedzku