Dwie ofiary śmiertelne, czworo poszkodowanych - w tym dwoje dzieci - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło w niedzielę rano w miejscowości Kodrąb na drodze krajowej numer 42 w Łódzkiem. Kierujący citroenem miał blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

/ KP PSP w Radomsku / Państwowa Straż Pożarna

W niedzielę ok. godz. 10 w miejscowości Kodrąb na drodze krajowej nr 42 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, audi i citroena.

Audi podróżowały cztery osoby - dwie dziewczynki w wieku 12 i 8 lat oraz 64-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna. Citroenem natomiast 55-latek oraz 51-latek.

Nagle 55-letni kierowca citroena zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka audi.

W wyniku czołowego zderzenia śmierć poniosła 64-letnia kobieta z audi oraz 51-latek z citroena - przekazał RMF FM asp. Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Radomsku.

/ Państwowa Straż Pożarna

Kierujący citroenem sprawca wypadku miał blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Starszy kapitan Marek Jeziorski z komendy powiatowej PSP w Radomsku przekazał RMF FM, że na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Wszyscy pozostali uczestnicy wypadku zostali zabrani do placówek medycznych: 42-latek do Radomska, 55-latek do Piotrkowa, a dwie dziewczynki do szpitala w Częstochowie. Życiu dzieci na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu zdarzenia pracuje jeszcze policja. Sprawca wypadku ma usłyszeć zarzuty po wytrzeźwieniu.