2 zł więcej za godzinę pracy dla stanowisk robotniczych i 340 zł więcej miesięcznie dla etatów nierobotniczych od 1 września - to szczegóły porozumienia, które zawarły władze MPK Łódź ze związkami zawodowymi. Odwołano strajk zaplanowany na poniedziałek, 5 września.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Strajk został odwołany - poinformował rzecznik MPK Łódź Piotr Wasiak. To efekt rozmów związkowców z władzami spółki, które rozpoczęły się dziś o godz. 9 i trwały około 2 godziny.

W dniu dzisiejszym związki zawodowe podpisały z Zarządem Spółki porozumienie kończące spór zbiorowy. Oczekiwany przez związki wzrost wynagrodzeń nastąpi od dnia 1 września 2022 roku - poinformowała NSZZ "Solidarność" - 80 w MPK-Łódź.

Żądania związkowców dotyczyły tych samych kwot podwyżek, jednak miały obowiązywać od 1 czerwca 2022 r., z wyrównaniem. Jak wyjaśnia rzecznik MPK Łódź, koszt postulatów pracowniczych dla spółki wyniósłby wówczas około 11 mln zł. Przyjęte w piątek porozumienie będzie kosztować MPK Łódź 7 mln zł.

W spółce zatrudnionych jest ok. 3100 osób. Prowadzący (kierowcy i motorniczy) to około 1,7 tys. osób. Pozostałe osoby to m.in. pracownicy Zakładu Techniki, Zakładu Torów i Sieci, zaplecza technicznego na zajezdniach, Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych, dyspozytorzy oraz pracownicy administracyjni. Wynagrodzenie za godzinę pracy w kierowcy wynosi od 22 do 32 zł brutto za godzinę.

O strajku związki zawodowe z łódzkiego MPK poinformowały w poniedziałek, 29 sierpnia. Tego dnia władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi otrzymały pismo zawiadamiające o rozpoczęciu strajku w poniedziałek, 5 września, o godz. 2 w nocy.