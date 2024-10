W najbliższy weekend mieszkańcy Łodzi muszą przygotować się na znaczące zmiany w komunikacji miejskiej i ruchu drogowym. W związku z planowanym drugim etapem remontu przejazdu kolejowego na ulicy Gajcego, od piątkowego wieczoru (18 października) do późnego wieczoru w poniedziałek (21 października) nie będzie można przejechać przez tory.

Przejazd zostanie zamknięty dla wszelkiego rodzaju pojazdów, w tym samochodów i autobusów miejskich, co wpłynie na codzienne plany wielu osób.

Przejazd zostanie zamknięty w piątek (18 października) po godzinie 20:00 i tak będzie do wieczora w poniedziałek (21 października). W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu ulicą Gajcego, co zmusza do zmiany tras zarówno kierowców samochodów osobowych, jak i komunikacji miejskiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Linia autobusowa numer 82 zakończy swoją trasę przed pętlą Sąsieczno.

Kierowcy pragnący dostać się do Andrzejowa za torami powinni wybrać trasę przez ulicę Malowniczą lub kierować się przez Andrespol i Bedoń.

Również pasażerowie podróżujący pociągami muszą liczyć się z modyfikacjami w rozkładzie jazdy PKP, gdyż w okresie remontu pociągi będą kursowały tylko po jednym torze.

Oznacza to potencjalne opóźnienia oraz zmiany w ustalonych godzinach odjazdów i przyjazdów.

Mieszkańcy oraz osoby planujące podróż przez Łódź w najbliższy weekend, powinny na bieżąco śledzić informacje o zmianach w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.

Zarówno MPK, jak i PKP zapewniają aktualizacje na swoich stronach internetowych, co pozwoli podróżującym odpowiednio zaplanować swoje trasy i uniknąć niespodziewanych utrudnień.