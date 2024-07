Wywóz z kraju ponad tysiąca szczepionek przeciw HPV wpisanych na wydaną przez ministra zdrowia listę leków zagrożonych brakiem dostępności udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Łodzi. Wiozący leki kierowca został ukarany 5 tys. zł mandatu.

/ Łódzka KAS /

Do zatrzymania auta przystosowanego do przewozu produktów farmaceutycznych doszło podczas prowadzonej przez łódzką KAS kontroli drogowej przewozu towarów objętych monitorowaniem (SENT).



Analiza przekazanej przez przewoźnika specyfikacji przewożonych leków wykazała, że w transporcie jadącym do Niemiec mogą znajdować się produkty lecznicze zagrożone brakiem dostępności na terytorium Polski. Wywóz tego typu produktów farmaceutycznych jest uzależniony od zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) i co do zasady niedozwolony- wyjaśniła w komunikacie rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Agnieszka Majchrzak.

Funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi nie mogli dokonać rewizji na miejscu z uwagi na specyficzne wymagania dotyczące przechowywania leków. Zadecydowali o konwojowaniu pojazdu do wyznaczonej przez GIF hurtowni farmaceutycznej w Radomsku.



W trakcie kontroli wykryli 1076 opakowań szczepionek na HPV, czyli wirusa brodawczaka ludzkiego.



Kierowca nie miał wymaganego w takim przypadku zgłoszenia SENT, za co został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi.