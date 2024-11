Prawdopodobnie oblodzenie drogi było przyczyną utraty przez 57-latka panowania nad autem, które spadło z mostu do rzeki Warta w miejscowości Toporów w woj. łódzkim. Mężczyzna podróżował sam i wydostał się z auta o własnych siłach. Nic poważnego mu się nie stało.

/ Łódzka policja /

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę rano na lokalnej drodze w miejscowości Toporów w pow. wieluńskim (Łódzkie).

57-latek kierujący autem osobowym przejeżdżając przez most na rzece Warcie nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery ochronne, po czym auto wpadło do wody. Na szczęście, mężczyzna zdołał się wydostać z auta o własnych siłach – wyjaśniła. asp. sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Mężczyzna podróżował sam i nic poważnego mu się nie stało. Był trzeźwy.

Został ukarany mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków jazdy.

W środę rano z powodu marznących opadów drogi w woj. łódzkim były śliskie. Prawdopodobnie to było przyczyną utraty panowania nad pojazdem.

Policja przypomina, że w okresie jesiennym aura bywa zmienna, a co za tym idzie pogarszają się warunki na drogach.

Miejscami jest ślisko, dlatego apelujemy do kierowców, aby zdjęli nogę z gazu. Miejmy na uwadze, że przy śliskiej nawierzchni wydłuża się droga hamowania pojazdu, koła tracą przyczepność, a kierowca może nie zapanować na samochodem i wpaść w poślizg. Ważne jest zatem, aby dostosować prędkość do warunków panujących na drodze – podkreśliła Katarzyna Grela z wieluńskiej policji.

Ostrzeżenia IMGW przed gołoledzią

W środę IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu w pasie od Wałbrzycha po Suwałki.

Ostrzeżeniami objęto woj. podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, małopolskie, śląskie i opolskie, a także część woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Wydane ostrzeżenia będą obowiązywać w części do czwartku 14 listopada do godz. 6.00, a niektóre do godz. 12.00.