Około 480 drzew liczy obecnie Las Młodej Łodzi. Ten wyjątkowy zagajnik tworzą dęby i lipy, które posadzili rodzice na pamiątkę narodzin dziecka. Tegoroczną akcję zaplanowano 7 października i wtedy jest szansa na zasadzenie sześćsetnego drzewa z okazji 600-lecia Łodzi.

Tak rośnie Las Młodej Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe

Las Młodej Łodzi rośnie na uroczysku Lublinek i w lesie Łagiewnickim. W tegorocznej X już edycji akcji, 7 października, rodzice najmłodszych łodzian zasadzą 120 nowych drzew. Ta tradycja kultywowana jest w Łodzi od 2017 roku.

Tym razem akcja będzie szczególna - z okazji 600-lecia Łodzi jedna z rodzin zasadzi 600. drzewko. Nowe drzewa będą rosły na Lublinku, pomiędzy ulicami Ikara i Latawcową.

W lesie Łagiewnickim i na uroczysku Lublinek rośnie już około 480 drzew posadzonych w ubiegłych latach przez rodziców, którym niedawno urodziło się potomstwo. W tym roku przybędzie 120 kolejnych - dla dziewczynek przygotowano lipy, a dla chłopców - dęby.

Zainteresowanie akcją jest zawsze bardzo duże. Później, już po sadzeniu, cała rodzina może przyjeżdżać do lasu, doglądać swojego drzewa, spędzać wspólnie czas - zauważa pomysłodawczyni akcji wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

W ten sposób dzieci uczą się, ile czasu musi minąć, żeby z sadzonki wyrosło duże drzewo. Zasadzenie drzewa na pamiątkę narodzin potomstwa, to jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki rodzice mogą podarować nowemu członkowi rodziny - podkreśliła Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Co równie ważne, całe rodziny troszczą się w ten sposób o środowisko.

Każda rodzina, która weźmie udział w akcji, otrzyma specjalny certyfikat. Chętni mogą również zamówić pamiątkową tabliczkę, na przykład z datą urodzenia, imieniem dziecka lub cytatem.

Tabliczki pojawią się później przy odpowiednich sadzonkach. To jest długowieczna pamiątka, bo i drzewa, które sadzimy są długowieczne - mówi Magdalena Sarnecka, leśnik z Leśnictwa Miejskiego w Łodzi. Nie bez przyczyny wybieramy właśnie lipy i dęby, tradycyjnie symbolizujące dziewczynki i chłopców. To są rośliny, które pozostaną z rodzinami na długie lata. Może niektóre dzieci, gdy dorosną, będą mogły przyprowadzić do lasu swoją pociechę, więc to akcja wielopokoleniowa.

Z racji 600. urodzin miasta jednej z rodzin w zaszczycie przypadnie zasadzenie drzewka nr 600. Szczęśliwcy dostaną na pamiątkę łódzkie upominki.

Żeby wziąć udział w akcji, rodzice muszą wypełnić formularz dostępny na stronie zzm.lodz.pl. Później kontaktować się będą z nimi pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej.

Pamiątkowe drzewo mogą zasadzić rodzice dzieci urodzonych tylko w 2023 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.