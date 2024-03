"Głód poczujesz - rolnika uszanujesz!" - takie hasło mieli dziś na transparentach rolnicy protestujący w powiecie tomaszowskim w Łódzkiem. Maszyny rolnicze zablokowały rondo w Rokicinach, gdzie zbiegają się drogi wojewódzkie 713 i 716.

/ Agnieszka Wyderka / RMF24

Kilkadziesiąt ciągników wjechało na rondo ok. 9.30 i w ten sposób rolnicy rozpoczęli swój całodzienny protest.

Rolnicy podkreślali i odmienili przez przypadki, że protestują przeciwko "Zielonemu Ładowi" i sprowadzaniu taniego zboża do Polski, głównie z Ukrainy. Wskazywali, że Unia Europejska i jej regulacje są nieprzewidywalne.

Gospodarka nakazowo-rozdzielcza była w minionej epoce, a Unia zaczyna powielać te schematy - mówi jeden z rolników. Zaczyna nakazywać rolnikowi, co jest dobre, a co złe, co ma uprawiać.

Inny z protestujących podawał przykład produkcji mleka, która jest na skraju opłacalności. Teraz, według niego, litra mleka na skupie kosztuje 2 złote. Aby hodowla krów mlecznych się opłacała, to każde więcej 10 groszy na litrze mleka, by zmieniło sytuację producenta. Już by dawało opłacalność - mówił.

Rolnicy zapowiadają, że dziś będą blokować rondo do g. 15.30, ale protest ma być prowadzony aż do skutku, do spełnienia ich postulatów.