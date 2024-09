Jedna czwarta ulic w Łodzi w remoncie we wrześniu. Chodzi tylko o nowe roboty, które rozpoczną się w tym miesiącu. W mieście już trwają prace na przykład na ulicy Sterlinga czy dużej arterii, jaką jest Aleja Śmigłego-Rydza.

Na wrzesień drogowcy zaplanowali w Łodzi kolejne remonty dróg. Miasto chce, jak najlepiej wykorzystać posiadane środki i naprawić, jak najwięcej dziurawych ulic. Od początku roku odnowiono lub przebudowano 28 dróg.

Są to między innymi: Lutomierska, Hipoteczna, 3-go maja, Wojska Polskiego i Legionów. To właśnie tam betonem oblano dookoła samochód, którego właściciel nie usunął na czas.

W planach drogowców na wrzesień są m.in. ulice: Brzezińska, Śląska, Radwańska, Lodowa, Gdańska i Zamenhofa, Tymienieckiego i Sienkiewicza oraz Jaracza.

Część prac zakończy się jeszcze w tym roku. Tam, gdzie jest większy zakres prac, roboty mają być dzielone na etapy i w całości zakończone na wiosnę.

Prace głównie obejmują wymianę nawierzchni, utworzenie miejsc parkingowych, remonty chodników i nasadzenia nowej zieleni.

Ul. Brzezińska

Nowa nawierzchnia pojawi się od rynku w Nowosolnej do ronda Fichny na wjeździe na autostradę. Prace rozpoczną się 9 września i prowadzone będą pod ruchem, aby zachować przejazd.

Ul. Śląska od Przyjacielskiej do Młynek Wydawniczej

Zakręt przy parku na Młynku oraz krańcówka autobusowa zostanie przebudowana. Ten nierówny odcinek z drogi wykonanej z trylinki, zyska prostą asfaltową nawierzchnię.

Ul. Radwańska od Wólczańskiej do Piotrkowskiej

Wyremontowana zostanie jezdnia i chodniki. Proste prace remontowe, aby zapewnić gładki przejazd i wygodę pieszym.

Ul. Lodowa od Przybyszewskiego do Andrzejewskiej

Nowa nawierzchnia i droga w nowym wydaniu, a ponadto chodniki oraz wygodne przystanki, które ułatwią wsiadanie do autobusów. Mają także powstać odpowiednie miejsca dla kupców handlujących przy cmentarzu i utwardzone miejsca parkingowe.

Ul. Gdańska i Zamenhofa

Prace wystartują już jutro (6 września). Ulica Zamenhofa zostanie wyremontowana od Żeromskiego do Wólczańskiej oraz od Kościuszki do Piotrkowskiej. Natomiast ul. Gdańska zostanie odnowiona od Kopernika do Mickiewicza.

Na pierwszej z nich oprócz nowej nawierzchni i chodników powstaną dodatkowe miejsca parkingowe i wyremontowany zostanie skwer przy ul. Wólczańskiej. Natomiast na Gdańskiej oprócz drogi i chodników, zostaną posadzone nowe drzewa. Przybędzie także koszy na śmieci i psie odchody.

Ul. Jaracza od P.O.W. do Kilińskiego

Ostatni odcinek ul. Jaracza zyska nową nawierzchnię. Wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, aby odpowiednio i dobrze ułożyć nawierzchnię z kostki klinkierowej.

Wyremontowane zostaną też chodniki. Dzięki czemu cała ul. Jaracza od Kopcińskiego do Piotrkowskiej, będzie wyremontowana.

Jak zapewniają urzędnicy, wybrane do remontu ulice, są tymi obiecanymi i ustalonymi z mieszkańcami. To remonty dróg, o których rozmawiano z łodzianami przez całe wakacje.