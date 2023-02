Kierowców i pasażerów komunikacji publicznej podróżujących ul. Krakowską w Łodzi czekają zmiany na początku marca. W nocy z 4 na 5 marca droga stanie się jednokierunkowa.

Remont ul. Krakowskiej w Łodzi / UM Łódź /

Inwestycja na ul. Krakowskiej obejmie odcinek pomiędzy ul. Siewną a ul. Barską za skrzyżowaniem z ul. Biegunową. Powstanie nowa droga, chodniki, infrastruktura dla rowerzystów, oświetlenie i infrastruktura dla pasażerów komunikacji miejskiej. Ponadto u zbiegu z ul. Siewną powstanie nowe, większe rondo.

Jak informuje Urząd Miasta Łodzi, od niedzieli, 5 marca, ul. Krakowska pomiędzy ul. Barską a ul. Złotno stanie się jednokierunkowa w stronę Teofilowa.

Do centrum pojedziemy objazdem przez Złotno, który wytyczony zostanie od skrzyżowania ul. Rąbieńskiej z ul. Złotno, ulicami: Złotno, Fizylierów, Spadochroniarzy, Biegunową, Krańcową i Michałowicza do Krakowskiej. Nie będzie możliwości przejazdu z ul. Złotno w ul. Siewną oraz na wprost ul. Biegunową w stronę Mani. Wjazd w ul. Biegunową możliwy będzie z ul. Krakowskiej, jadąc od Zdrowia. Tym samym do centrum z ul. Traktorowej można będzie przejechać objazdem przez ul. Złotno i dalej ul. Krakowską do ul. Konstantynowskiej lub ul. Krakowską wrócić do ul. Biegunowej, aby pojechać w stronę al. Unii Lubelskiej - informuje łódzki urząd miasta.

Objazdem pojadą linie 72, 76, 83, 97 oraz zgierska "szóstka" i nocna linia N3.

Oto przebieg zmienionych tras MPK Łódź: