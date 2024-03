Do niebezpiecznego zdarzenia na drodze doszło w środę w Łęczycy w Łódzkiem. Jeden z protestujących tam rolników został potrącony przez dostawczego busa. Poszkodowany trafił do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku, w którym ranny został rolnik doszło w trakcie blokady na Rondzie Łęczyckich Górników.

Kierowca busa dojechał do ronda z jednego ze zjazdów. Najwyraźniej zagubił się i kiedy chciał to ominąć potrącił jednego z rolników - relacjonował RMF FM aspirant sztabowy Mariusz Kowalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Rolnicze blokady w Łęczycy i okolicach już się zakończyły. Ruch odbywa się bez utrudnień.

Kolejny incydent w Wielkopolsce

W trakcie rolniczego protestu w Złotowie (woj. wielkopolskie) jeden z kierowców, który najprawdopodobniej nie wytrzymał nerwowo i chciał ominąć całe zgromadzenie, wjechał na ścieżkę dla rowerów.

W trakcie, gdy on jechał tą ścieżką dla rowerów, z przeciwnego kierunku wyjechała osoba na hulajnodze. W tym momencie, żeby nie doszło do jakiegoś zdarzenia, wszedł na tę ścieżkę rolnik, uczestnik tego zgromadzenia i doszło do kontaktu pomiędzy samochodem i tym rolnikiem - powiedział rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiaka.

Dodał, że na szczęście nikt w zdarzeniu nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Czynności nasze zakończyły się w ten sposób, że kierowcy zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania. Mężczyzna był trzeźwy. Ze względu jednak, że swoim zachowaniem stworzył zagrożenie dla osób poruszających się tą ścieżką, sprawa będzie najpewniej kierowana do sądu - powiedział oficer prasowy KPP w Złotowie asp. Damian Pachuc.

Ogólnopolskie protesty rolników

Podobne blokady dróg zorganizowano w środę w całym kraju. Rolnicy zapowiedzieli ponad 580 miejsc protestów.

Domagają się m.in. odstąpienia od przepisów Europejskiego Zielonego Ładu i uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza państw UE.

Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych, m.in. dla rolnictwa.

Mają one umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 r. Chodzi m.in. o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji oraz o zmniejszenie o połowę użycia nawozów i środków ochrony roślin.