Szykuje się pochmurna i deszczowa noc na zachodzie kraju. Z kolei na wschodzie będzie pogodnie i mroźno – informuje IMGW.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy rozpogodzenia wystąpią na wschodzie i południu kraju. Tam mogą też wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.



Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza w kotlinach sudeckich, -3 na wschodzie, zero w centrum, do 7 stopni na zachodzie.

Wiatr będzie słaby, południowy.

Jaka pogoda w ciągu dnia w czwartek?

W czwartek będzie pochmurnie. Najwięcej opadów będzie na północy, do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na wschodzie, 10 w centrum, do 14 stopni na zachodzie.

Wiatr będzie porywisty, nad morzem do 55 km/h, południowy.