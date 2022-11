260 mln zł - to planowane dochody budżetu Radomska w Łódzkiem. Wydatki kształtują się na poziomie 280 ml zł. Pomimo kryzysu i deficytu, miasto ma zapisane duże wydatki inwestycyjne, bo na sumę 79 ml złotych.

Radomsko / Shutterstock

Jedyny wzrost, jaki będzie odnotowany w przyszłorocznym budżecie Radomska, to wzrost podatku od nieruchomości o ok. 5 mln zł. Ale niższe będą dochody z tytułu PIT-u - zapowiada skarbnik Radomska - Mariola Wypych. Podnieśliśmy podatek średnio o 12 proc. w stosunku do tego, jaki był w roku ubiegłym, a więc faktycznie o wskaźnik inflacji, który był wskazany w obwieszczeniu.

Radomsko nie będzie oszczędzać na inwestycjach. Jeszcze było nas stać na to, żeby wziąć kredyt na deficyt i zrealizować te planowane zadanie, na które dostaliśmy dofinansowanie - wyjaśnia skarbnik. Na pewno nie będziemy realizować wszystkich zadań; teraz będziemy prowadzić tylko inwestycje konieczne i te z dofinansowaniem.

Poza podatkiem od nieruchomości, inne podwyżki w mieście nie są planowane.

Z początkiem roku 2023 w Radomsku pojawi się darmowa komunikacja miejska. To taki gest władz miasta, żeby podzielić się z mieszkańcami podatkiem od nieruchomości.