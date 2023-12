Około 400 wolontariuszy Caritas spotkacie dziś i jutro w sklepach w Łódzkiem. Zachęcają do przekazywania produktów spożywczych na rzecz potrzebujących w ramach akcji "Tak. Pomagam". Zbierana jest żywność dla osób gorzej sytuowanych.

Dziś i jutro trwa zbiórka żywności dla podopiecznych Caritas w Łódzkiem / Caritas Archidiecezji Łódzkiej / Materiały prasowe

Podczas 23. zbiórki żywności "Tak. Pomagam", 400 wolontariuszy Caritas będzie 8 i 9 grudnia zachęcać w supermarketach do przekazywania produktów spożywczych na rzecz potrzebujących. Wystarczy włożyć do koszyków stojących za linią kas, przy których będą dyżurować wolontariusze, zakupione w sklepie produkty o długim terminie przydatności do spożycia.

Najbardziej potrzebne są: mąka, cukier, ryż, kasza, makaron, olej, konserwy mięsne i rybne, gotowe dania typu instant, słodycze.

Zbiórka prowadzona będzie w wybranych sklepach w Łodzi, Pabianicach, Aleksandrowie Łódzkim, Piotrkowie Trybunalskim, Moszczenicy, Rzgowie, Dobroniu, Borowej, Łasku, Rokicinach, Poddębicach, Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim, Koluszkach, Rokicinach i Bełchatowie.

Jeden z takich sklepów w Łodzi odwiedziła reporterka RMF FM. Nie tylko jeden kosz, ale i drugi jest pełny do połowy - mówi 75-letnia wolontariuszka z Ukrainy. Taki duży, wielki koszt jest wypełniony. Ludzie z wielką radością - niech Bóg im błogosławi! - dzielą się z innymi tym, co kupili. Dają dzieciom i innym ludziom, którym ta żywność będzie potrzebna.

Druga z wolontariuszek ma 83 lata i też z przyjemnością pomaga. Jestem wolna, mam czas, nie pracuję. Co będę siedzieć w domu i niczego nie robić?

Z zebranej żywności wolontariusze Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas przygotują świąteczne paczki na Boże Narodzenie.

Zbiórkę można wspierać również przekazując datek dla:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Bank Pekao S.A. V O/Łódź: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077 z dopiskiem: "Zbiórka żywności 2023".