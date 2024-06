40 wystaw, koncerty, pokazy filmowe i spotkania - tak w fotograficznym skrócie prezentuje się 23. Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi. Impreza co roku pokazuje najciekawsze postaci oraz zjawiska krajowej i światowej współczesnej fotografii. W tym roku nowinką jest pierwsza w Polsce wystawa o fotografii dla dzieci zatytułowana: "Fotografia jest wszędzie".

Martin Kollar będzie jedną z gwiazd tegorocznego Fotofestiwalu w Łodzi / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / Materiały prasowe

Osobiste, poruszające historie, ale też uniwersalne opowieści o transformacji i uwalnianiu ze skostniałych struktur - już jutro (13 czerwca) rozpoczyna się 23. Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi. To miejsce prezentacji najciekawszych postaci oraz zjawisk polskiej i światowej fotografii współczesnej.

23. Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi tradycyjnie już zagości w całym mieście i jak co roku będzie szansą na spojrzenie na krajobraz polskiej i światowej fotografii współczesnej.

W tym roku Festiwal to spojrzenie na wiele osobistych historii twórców, dla których fotografia stała się sposobem na poradzenia sobie z trudnymi emocjami i doświadczeniami. Szukamy także mniej osobistych prac, w których artyści używają obrazu, aby opowiedzieć o procesach transformacji i uwalniania z zastałych schematów i struktur takich jak m.in. patriarchat czy religia - podkreśla Marta Szymańska z rady programowej Fotofestiwalu.

Uwalnianie jest myślą przewodnią, którą łączy 6 indywidualnych wystaw międzynarodowych artystów, zaprezentowanych w głównym centrum festiwalowym.

Fotofestiwal dla dzieci

W Łodzi swoją pierwszą odsłonę będzie miała wystawa dla dzieci "Fotografia jest wszędzie", dająca pretekst do rozmyślań, jak wyglądałby świat, gdyby fotografia nie została wynaleziona i czego nie wiedzielibyśmy bez fotografii. Kuratorki (Marta Szymańska, Katarzyna Sagatowska i Monika Szewczyk-Wittek) pokażą w zupełnie nowym kontekście prace takich uznanych osób artystycznych jak: Carolle Benitah, Karolina Jonderko, Kacper Kowalski, Gabriele Galimberti i inni.

Tuzy światowej fotografii mówią o uwalnianiu

Gościem Fotofestiwalu będzie Martin Kollar - jeden z najważniejszych współczesnych fotografów słowackich, który o doświadczeniu śmierci najbliższej osoby opowiada poprzez własne archiwum fotograficzne. Efekt to poruszający i odważny projekt "Afters".

Zaprezentowane zostaną też prace Glorii Oyarzabal, laureatki Grand Prix Fotofestiwal w 2020 roku, hiszpańskiej artystki badającej kwestie dziedzictwa kolonialnego Zachodu. Na Fotofestiwalu artystka opowie o opresyjnej roli muzeów w światowej kulturze.

Diego Moreno - z dystansem, humorem i w bezkompromisowym stylu (który zachwycił w ostatnich latach międzynarodową scenę - m.in. Talent Roku 2022 prestiżowej instytucji Foam) zwróci uwagę na chrześcijańskie konteksty i obciążenia tradycyjnej kultury meksykańskiej.

Szwajcarski artysta Lukas Hoffman w pięknych abstrakcyjnych obrazach wróci do źródeł fotografii. Jego prace pozwolą widzom na powolną kontemplację i uwolnienia się od codziennego zgiełku.

Cztery premiery polskich twórców i twórczyń

Szczególne miejsce w tegorocznym programie zajmą premiery. Najnowsze prace pokaże Weronika Gęsicka (Paszport Polityki 2020), artystka wizualna, która projektem "Encyklopedia" opowie o przypadkach, gdy nieistniejące zjawiska i ludzie zyskali światowy rozgłos wskutek błędów i fikcyjnych haseł w encyklopediach i leksykonach. Gęsicka stworzyła projekt w oparciu o zdjęcia stockowe i narzędzia sztucznej inteligencji. Pokaże je w Galerii Re:medium we współpracy z warszawską Galerią Jednostka.

Przemek Dzienis, artysta pochodzący z Łodzi, znany z konceptualnej fotografii oraz reżyserii nagrodzonych Fryderykami klipów m.in. Krzysztofa Zalewskiego i Brodki, na Fotofestiwal przygotuje pierwszy projekt artystyczny po siedmiu latach przerwy. "Dobry żal" jest przewrotną refleksją na temat przemijających wspomnień. Zapiski pamięci artysta przekształca w obrazy, a następnie w obiekty o intrygujących strukturach, cielistych kształtach, zniekształconych dźwiękach. Wszystko pokazane zostanie w wyjątkowych wnętrzach Kamienicy Hilarego Majewskiego, najnowszej instytucji sztuki w Łodzi.

Magda Hueckel, artystka wizualna, reżyserka i fotografka polskiej sceny teatralnej, w kolażach tworzonych na bazie zdjęć z archiwów fotograficznych i gazet, zajmie głos w dyskusji o przedstawieniach kobiecego ciała w naszej kulturze. Natomiast zwieńczeniem 13 lat pracy Grzegorza Wełnickiego (Rats Agency, A-P-P) z tematem śmierci będzie jego indywidualna wystawa w galerii Szkoły Filmowej.

Albania, Bośnia i kraje, które nie istnieją - najciekawsze tematy fotograficzne sezonu w Programie Otwartym

Program Otwarty to kolejna część przeglądu światowej fotografii - sześć projektów wyłonionych spośród 1200 zgłoszeń. W tej sekcji osoby artystyczne opowiedzą m.in. o skomplikowanej i trudnej historii reżimu Albanii (Camilla de Maffei, "The Great Father") czy powojennej historii Bośni i Hercegowiny (Adrien Selbert "The Real Edges"). Z kolei projekt "Atlas krajów, które nie istnieją" włoskiego duetu artystycznego bada pięć regionów, których niepodległość i tożsamość nie została uznana na międzynarodowej arenie.

Festiwal w mieście

Fotofestiwal to także kilkanaście wystaw organizowanych przez inne instytucje na terenie Łodzi, zachęcających do odkrywania różnych zakątków miasta podczas wizyt w partnerskich galeriach i instytucjach. W Kamienicy Hilarego Majewskiego zagości wystawa litewskiej artystki Dovilė Dagienė poświęcona m.in. historii ocalałego z zagłady, związanego z Wilnem i Łodzią, prof. Jakuba Mowszowicza, który w 1946 roku zainicjował powstanie łódzkiego Ogrodu Botanicznego.

W Galerii Wozownia będzie można zobaczyć wystawę "DYWERS", którą przygotował Bartosz Kałużny Nachtigal. To opowieść o odzyskiwaniu reprezentacji osób z każdego miejsca w szerokim spektrum neuroatypowości, tożsamości płciowej, seksualności czy przynależności etnicznej. Na gości Galerii Wschodniej będzie czekać najnowsza wystawa Jerzego Grzegorskiego - jednej z ważniejszych postaci polskiej i łódzkiej sceny artystycznej - przygotowana specjalnie na tę edycję Fotofestiwalu ze zdjęć z pchlich targów, antykwariatów i zbiorów prywatnych.

Z kolei w Muzeum Miasta Łodzi zaprezentowana zostanie indywidualna wystawa Iosifa Királiego - jednego z najbardziej zasłużonych i znanych rumuńskich artystów wizualnych, organizowana w ramach Sezonu Kulturalnego Rumunia-Polska 2024-2025.

W programie 23. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (13-23 czerwca) znajdzie się także seria wydarzeń towarzyszących, koncertów, pokazów filmowych i warsztatów. Pełen program na www.fotofestiwal.com i w mediach społecznościowych.