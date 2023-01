Jak pachną binturongi? Dlaczego w basenie słoni pływają ryby? Jak nazywają się małe wyderki orientalne i z kim dzielą wybieg? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się w czasie ferii w Łodzi. Takie specjalne spacery przygotowało Orientarium ZOO.

Pokazowe karmienia zwierząt i spacery z edukatorem - to propozycja Orientarium na ferie zimowe w Łodzi / ZOO Łódź / Materiały prasowe

W czasie zimowych ferii w Orientarium ZOO Łódź nie można się nudzić. Zaplanowano więc spacery z edukatorem, warsztaty teatralne i specjalne pokazowe karmienia. W ramach biletu wstępu, edukatorzy codziennie będą oprowadzać 30 osobowe grupy. Wycieczki zaplanowano zarówno po południu jak i rano tak, by każdy mógł skorzystać z edukacyjnej oferty ZOO.

W pierwszym tygodniu ferii poranne spacery będą ruszały w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 11. W środę i w piątek wycieczki zaczną się o 14. W drugim tygodniu zimowych ferii na popołudniowe spacery będzie można wybrać się w poniedziałek środę i piątek, od rana - we wtorek i czwartek.

W trakcie ferii będzie można zajrzeć nie tylko za kulisy wybiegów, ale także za kulisy teatralne! Orientarium ZOO Łódź wspólnie z Teatrem Muzycznym w Łodzi szykuje warsztaty "O-Twórz Teatr w Orientarium".

Uznani aktorzy i instruktorzy teatralni, Joanna i Szymon Nygard, najpierw wybiorą się ze zwiedzającymi na spacer po ogrodzie. Wspólnie poznają zwyczaje zwierząt, ale też w kreatywny sposób przyjrzą się ich zachowaniom, tworząc kreatywne interpretacje i snując własne opowieści.

Tuż po spacerze dorośli i dzieci pod okiem prowadzących zgłębią tajniki pracy aktora. To będzie nie tylko dobra zabawa, ale też twórcze spędzanie czasu - zdradza koordynatorka projektu - Magdalena Szuster. W trakcie warsztatów będzie można nabrać odwagi do tego by mówić głośno, nauczyć się pracy w zespole czy nabrać świadomości gestu i ruchu.

Joanna i Szymon Nygard to aktorski duet, który od lat poza wykonywaniem swojego zawodu na scenie teatralnej czy planie filmowym, czerpie ogromną radość z dzielenia się swoją pasją do sztuki z drugim człowiekiem. Widzowie mogli zobaczyć ich w takich produkcjach jak: "Ranczo", "Ultraviolet" czy ostatnio "Koronie Królów. Jagiellonowie". W Łodzi widzowie mogli zobaczyć aktorów na deskach Teatru Muzycznego czy Teatru Arlekin.

Warsztaty familijne są przeznaczone dla jednego opiekuna z dzieckiem w wieku od 8 do 12 lat. W trakcie ferii odbędą się 3 takie spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona - obowiązują zapisy poprzez zapisy@ZOO.lodz.pl