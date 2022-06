Zwiedzanie Łodzi szlakiem nakręconych w niej filmów Oscarowych - m.in. "Idy", Ziemi Obiecanej" czy "Zimnej wojny" - proponuje Łódź - Miasto Kultury. W trakcie spaceru można skorzystać z przewodnika audio Michała Oleszczyka.

Statuetka Oscara / Shutterstock

Szlak Łodzi Miasta Filmu UNESCO to projekt w sposób naturalny wpisujący się w mapę historyczno-kulturową naszego miasta. Każdy, kto myśli o Łodzi, myśli o filmie. Nie każdy jednak wie, że wszystkie polskie tytuły, które otrzymały nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, zostały zrealizowane w naszym mieście, przy udziale łódzkich producentów, twórców i specjalistów. Warto odkrywać miejsca i historie towarzyszące powstaniu najgłośniejszych tytułów polskiej kinematografii - podkreślił wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, zapowiadając nową atrakcję turystyczną.

Pierwszym spacerem przygotowanym w ramach Szlaku jest ścieżka zatytułowana "Łódź Oscarowa". Wędrując nią, odwiedzimy miejsca realizacji filmów uhonorowanych Oscarem lub do niego nominowanych. Na spacer składa się dziesięć wyjątkowych obiektów. Od kamienicy, w której mieszkała filmowa ciotka Idy - Wanda Gruz, aż do Parku Staromiejskiego, pod którym rozgrywały się sceny filmu nominowanego do Oscara - "W ciemności" Agnieszki Holland. Po drodze, warto odwiedzić Muzeum Miasta Łodzi i zobaczyć oryginalną statuetkę Oscara, przyznaną twórcom filmu dokumentalnego "Artur Rubinstein - l'amour de la vie".

Planując swój spacer, można skorzystać z narzędzi internetowych dostępnych na stronie projektu, wybrać wycieczkę z dedykowanej oferty Łódzkiej Organizacji Turystycznej lub PTTK oddział łódzki lub otrzymać wydrukowaną mapę u jednego z partnerów.

Organizatorzy zapewniają, że prawdziwą gratkę dla miłośników filmu i historii kina stanowić będzie przewodnik audio autorstwa wykładowcy Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego Michała Oleszczyka, znanego z podcastu Spoiler Master. Oprowadza on po najsłynniejszych łódzkich miejscach i zdradza tajemnice związane z oscarowymi tytułami.

Opis spaceru znajduje się pod linkiem: https://lodzcityoffilm.com/szlak_miasta_filmu/spacery/

Ścieżkę Oscarową z inicjatywy władz miasta zrealizowało EC1 Łódź - Miasto Kultury/Łódź Film Commission we współpracy z Narodowym Centrum Kultury Filmowej, Łódzką Organizacją Turystyczną i PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza.